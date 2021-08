Primăria Râmnicului va realiza investiţia „Reabilitare iluminat public Bulevardul Tudor Vladimirescu, inclusiv migrare reţele în subteran”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public bd. Tudor Vladimirescu, inclusiv migrare reţele în subteran”, la valoarea totală de 551.271 lei cu TVA. „În prezent, în municipiul Rm. Valcea, zona cuprinsa de la sens giratoriu de pe b-dul Tudor Vladimirescu intersectie cu str. G-ral Magheru pana la str. R. Babeanu, exista iluminat stradal avand o vehime de 30 ani. Atat instalatia de iluminat stradal cat si reţelele electrice si de telecomunicaţie, sunt postate suprateran, in mare parte pe stâlpi din beton, ce urmeaza a fi demolaţi. Corpurile de iluminat sunt invechite si au un consum mare de energie. Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătăţirea climatului social şi cultural prin creşterea siguranţei activităţilor pe durata nopţii. Soluţia tehnică proiectată în cadrul lucrărilor va avea în vedere utilizarea de materiale, tehnologii şi echipamente de calitate corespunzătoare, în concordanţă cu cerinţele prezentului, care sa faciliteze realizarea unui sistem funcţional, cât mai uşor de exploatat şi care să nu permită poluarea mediului înconjurător. În cadrul acestui proiect se vor executa si lucrări de migrare fibra optica in canalizatia subterana care presupune dezinstalarea elementelor de susţinere, dezinstalare fibra optica, tragerea in canalizatia subterana a tronsoanelor de fibra optica si refacerea sudurilor în casetele corespunzătoare”, se arată în referatul de aprobare al Primăriei Râmnicului.