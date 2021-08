Politia Rutiera Ramnicu Valcea aplica SANCTIUNI ABUZIVE soferilor in parcarea de la Kaufland Ramnicu Valcea!

Politia Rutiera Ramnicu Valcea a intrat in subordinea Kaufland Ramnicu Valcea?! Politistii rutieri valceni au aplicat in data de 12 august mai multe avertismente masinilor din parcarea Kaufland – Ostroveni, stationate LEGAL, dar in afara orarului de functionare a magazinului. Cum parcarea este privata, nu prea intelegem de cand Politia Rutiera efectueaza servicii NELEGALE (spunem noi) in beneficiul unui privat? Politistii i-au sanctionat cu avertisment si trei puncte penalizare pe toti posesorii acestor autoturisme. ILEGAL! Kauflkand are un regulament de parcare bine pus la punct, iar daca acest regulament este incalcat – Kaufland direct sau printr-o firma autorizata se ocupa de sanctionarea clientilor respectivi, NU POLITIA RUTIERA – care are multe alte atributii de realizat mult mai importante, cum ar fi sa supravegheze traficul rutier!!! Asadar, in opinia noastra, avertismentele si punctele de penalizare AU FOST APLICATE ILEGAL! Iar toti soferii avertizati ar trebui sa actioneze in instanta impotriva proceselor verbale ABUZIVE!

O eventuala masura de blocare a rotilor poate fi considerată una abuzivă, în sensul că regulamentul intern nu ar putea fi pus în aplicare în cazul Kaufland Ramnicu Valcea pentu că, fiind deschisa circulaţiei publice, regulile sunt cele de pe drumurile publice. Există în actul normativ şi sancţiunea contravenţională complementară a imobilizării vehiculului, însă aceasta se aplică doar de poliţistul rutier, şi nu de agentul de pază. În plus, amenda se dă pentru parcare sau staţionare neregulamentară, ceea ce nu este tot una cu staţionarea regulamentară, dar mai mult de un anumit număr de ore.