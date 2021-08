George Blejan: „Pornesc în acest prim mandat cu gândul de a continua investiţiile începute şi de a întocmi noi proiecte”

La finele lunii iulie, după depunerea jurământului de învestire pentru intrarea în exerciţiul de drept al mandatului de primar, George Blejan şi-a exprimat determinarea de a lucra în beneficiul cetăţenilor şi de a continua investiţiile: „Pornesc în acest prim mandat cu gândul de a continua investiţiile începute şi de a întocmi noi proiecte. Consider că munca în echipă trebuie să continue în acelaşi ritm în localitate, pentru că mai sunt multe lucruri de făcut, astfel încât comuna să arate aşa cum ne-am propus-o, o localitate de care cu toţii să fim mândri. Alături de echipa din primărie şi de consilierii locali ne vom face datoria cu profesionalism şi seriozitate, iar comunitatea ar trebui să aprecieze acest lucru. Le mulţumesc tuturor cetăţenilor pentru votul pe care mi l-au acordat, pentru încredere şi îi asigur de întreaga mea apreciere”. În luna aprilie, primarul din Scundu a dat startul acţiunii anuale de curăţenie de primăvară în Scundu. În luna martie, primarul comunei Scundu a chemat în instanță Guvernul pentru faptul că, proiectele depuse și aprobate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, nu au mai fost finanțate. În viitorul apropiat, primarul George Blejan are în vedere introducerea sau extinderea rețelei de utilități: „Vom implementa proiecte de dezvoltare a comunei Scundu și vom da cetăţenilor posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus, acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un viitor cât mai durabil. Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Avem în vedere modernizarea si extinderea rețelei de iluminat public, pregătire personal administratie inclusiv scoala, dispensar, programe sociale; încurajarea efectuării unor lucrări de îmbunătățiri funciare, preluare ape torenți, sprijinirea dezvoltării turismului în monahal, prin crearea structurilor de cazare și de agrement, sprijinirea înființării de IMM-uri și oferire de facilități”.