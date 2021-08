Elevii premianți de la Şcoala Gimnazială din comuna Galicea, recompensați de primarul Florin Mărăcine cu o tabără la mare

Anul acesta, elevii cu rezultate remarcabile la învăţătură, de la Şcoala Gimnazială din comuna Galicea, au avut parte de o adevărată surpriză. Primăria Galicea, reprezentată de primarul Florin Mărăcine, şi Consiliul Local Galicea, au ţinut să-i recompenseze pe elevii cu merite deosebite la învăţătură şi disciplină, prin organizarea unei tabere şcolare la mare, pe o perioadă de 6 zile. Aceştia s-au bucurat din plin de frumuseţea litoralului românesc, s-au relaxat, au socializat şi au legat prietenii noi. Consiliul Local al comunei Galicea, întrunit în şedinţă în data de 10.05.2021 a aprobat finalizarea investiției „Construire teren de sport multifunțional tip II, împrejmuire și instalație de nocturnă”, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, la valoarea finală a situațiilor de lucrări în cuantum de 300.000 lei. Primarul comunei Galicea, Florin Mărăcine, anunță că a fost adoptat bugetul local pe 2021 estimat la nivelul de circa 7,55 milioane de lei. Cel mai probabil în acest an, Primăria Galicea va achiziţiona un microbuz pentru transportul cetăţenilor din satele îndepărtate către primărie şi dispensar, sau pentru diverse evenimente ale corului Vocea Topologului, ori ale echipei de fotbal. În luna ianuarie acest an, Consiliul Local al comunei Galicea a decis acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 1000 lei net, pentru tinerii care se căsătoresc în cadrul Primăriei Galicea. Condițiile pentru acordarea stimulentului financiar sunt: cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul pe raza UAT Comuna Galicea; cel puțin unul dintre soți să aibă 18 ani; căsătoria să fie oficializată pe raza UAT Comuna Galicea. În mandatul acesta, primarul comunei Galicea, Florin Mărăcine, are în vedere asfaltarea a 10 kilometri de uliţe comunale. Alte obiective ale primarului Mărăcine sunt: efectuarea de demersuri la SC Apavil SA pentru a executa cât mai repede lucrările de canalizare în satele Bratia Vale, Cocoru, Valea Râului, Galicea, Dealu Galicii, Teiu (acolo unde nu există) şi lucrările de alimentare cu apă în satele Valea Râului, Gelepu, Teiu (acolo unde nu există), cuprinse în proiectul european; în colaborare cu Consiliul Judeţean se vor finaliza lucrările de la drumurile judeţene, etc.