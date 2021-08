Dorina Mutu, Annabella: „2020 ne-a arătat că cea mai importantă este solidaritatea în business” 

Prezent în județele Vâlcea, Argeș și Olt, retailerul Annabella a reușit să transforme provocările anului trecut în beneficii. A mizat pe specificul local și s-a dovedit un pariu câștigător, compania raportând creșteri high single-digit în privința rulajelor. Ce a stat la baza creșterii și cum arată strategia pentru acest an aflăm de la Dorina Mutu, proprietara Annabella.

Pentru Annabella, 2020 s-a încheiat cu un plus de 9% în privința cifrei de afaceri. Ce a stat la baza acestei evoluții?

După cum se știe, anul 2020 a fost unul atipic, plin de schimbări pe care a trebuit să le îmbrățișăm și de provocări cărora le-am făcut față găsind soluții care să ne ajute să ne continuăm activitatea fără să fie afectați angajații, clienții și businessul. Menținerea poziției de lider este rezultatul muncii noastre continue de-a lungul anilor, iar situația creată de pandemie ne-a arătat care sunt punctele noastre forte și unde mai este loc să dezvoltăm strategiile abordate până acum. Cu siguranță, experiența dobândită de-a lungul anilor ne-a ajutat să depășim această perioadă și să ne menținem poziția de lider al pieței locale de retail. Întotdeauna considerăm că este loc de mai bine. Acest lucru ne menține focusați pe scopul nostru și pe dorința de a ne autodepăși și de a îmbunătăți constant tot ceea ce facem, acesta fiind și motivul pentru care trecem acum printr-o etapă de reorganizare a proceselor de business. În contextul pandemiei, suntem mulțumiți de rezultate.

În privința profitului, datele publice arată un plus de 10% față de 2019. Este o cifră în acord cu estimările inițiale?

Anul 2020 a adus schimbări în comportamentul consumatorilor față de perioadele precedente, însă am reușit să facem față tuturor provocărilor, profitabilitatea păstrându-și ritmul ascendent. Astfel, am înregistrat un profit de 9,88% față de 2019, îndeplinindu-ne obiectivul propus la începutul anului.

La finalul anului trecut, rețeaua Annabella avea 90 de locații, 16 deschise numai în 2020. La cât s-au ridicat investițiile în expansiune?

Faptul că ne-am aflat în plin proces de expansiune a fost chiar motivul pentru care efectele restricțiilor au fost contracarate și am reușit să ne concentrăm pe dezvoltarea businessului. Eforturile noastre au fost împărțite în mod egal pe respectarea noilor norme impuse de autorități, dar și pe dezvoltarea, sub aceleași reguli, a noilor locații. În perioada pandemiei ne-am concentrat eforturile pe respectarea planurilor de expansiune și ne-am dorit să le oferim în continuare clienților aceleași servicii și produse cu care i-am obișnuit, fără ca ei să resimtă atât de apăsător efectele negative ale restricțiilor sau să le fie influențate major obiceiurile de zi cu zi în ceea ce privește achiziția de alimente. În acest moment, rețeaua Annabella are 94 de magazine, iar investițiile în dezvoltarea rețelei în anul 2020 s-au ridicat la aproximativ la 2 milioane de euro.

Frecvența de cumpărare a fost afectată clar în 2020. Cum a arătat strategia de fidelizare și cum ați încercat să atrageți clienți noi?

Primul pas, și cel mai important, a fost respectarea standardelor impuse de situația pandemică în ceea ce privește siguranța angajaților și a clienților prin aplicarea normelor de igienă și crearea de condiții optime sanitare de desfășurare a activității. Al doilea pas a fost să oferim consumatorilor promoții potrivite pentru fiecare perioadă a anului și să diversificăm constant sortimentele de produse pentru a putea satisface nevoile de consum ale acestora. Nu în ultimul rând, ne-am axat și pe desfășurarea campaniilor de marketing. Anul precedent ne-a arătat că cea mai importantă este solidaritatea în business. Fără parteneriate bazate pe încredere și susținere reciprocă nu am fi putut depăși atât de bine situația generată de contextul pandemic și le mulțumim pe această cale partenerilor care ne-au fost aproape. Pentru a putea merge mai departe a fost indispensabil ca toți să înțelegem că trebuie să fim uniți și să lucrăm împreună pentru menținerea industriei la același nivel ca până acum, pentru a putea prospera pe viitor. (Revista PROGRESIV)

