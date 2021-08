Deputat Ana Loredana Predescu: Așa arată infrastructura din România, așa arată șantierele ministrului Transportului USR-PLUS 

Așa arată infrastructura din România, așa arată șantierele ministrului Transportului USR-PLUS la care se referea domnul Zaidler în discuția televizată pe care am avut-o cu dumnealui cu câteva zile în urmă.

Am călătorit cu autorulota 4352 de km în Europa în acestă vară, mai exact Ungaria, Slovenia, Italia, Croația, Austria, Cehia si Slovacia. Am mers în proporție de 90 % pe autostrăzi. Sau nu cum are restul Europei!

Am intrat in România.

Domnule Drulă, noi nu avem drumuri și nici șantierele invocate!!!