Cum sa aleg pardoseala WPC in functie de utilizarea acesteia

Pardoseala WPC pentru uz casnic, pentru uz comercial sau pentru trafic greu?

In acest articol veti afla care sunt profilele de pardoseala WPC pe care sa le alegeti in functie de destinatia de utlizare a acesteia.

Dar mai intai haideti sa vedem de ce pardoseala WPC si care sunt avantajele si beneficiile pe care trebuie le aveti in vedere atunci cand alegeti sa montati acest tip de sistem si nu altul, fie ca vorbim despre o terasa exterioara pe care o construim in curtea proprie (sau in balconul unui bloc), de o terasa comerciala (a unui bar sau restaurant, sau terasa unei piscine) sau de o pardoseala pentru trafic greu (alei pietonale in parcuri, ringuri de dans etc.)

Pardoseala WPC exterioara de tip deck asigura siguranta traficului, un aspect placut si modern, un control al costurilor de intretinere si executie, o durata de viata ridicata (durata medie de viata este de 10 ani, dar poate fi crescuta cu ajutorul aditivarii UV suplimentare).

1. Pardoseala WPC pentru uz rezidential (casnic)

Pentru utilizarea rezidentiala, unde sarcina (statica si dinamica) dispusa pe pardoseala este relativ redusa, recomandam unul din cele doua profile de mai jos:

Culori disponibile: wenge (maro închis); maro roșcat; gri

Material: Lemn compozit – WPC (Wood Plastic Composite)

Lungime profil: 4000 mm

Lățime profil: 140 mm

Grosime profil: 21 mm

Greutate specifică: 1,83 kg/ml

Clasa trafic: trafic ușor

Garanție: 5 ani

Culori disponibile: wenge (maro inchis), maro roșcat, gri

Material: Lemn compozit – WPC (Wood Plastic Composite)

Lungime profil: 4000 mm

Lățime profil: 145 mm

Grosime profil: 21 mm

Greutate specifică: 1.90 kg/ml

Clasa trafic: trafic rezidential

Garanție: 5 ani

2. Pardoseala WPC pentru uz comercial

Pentru uz comercial, unde sarcina statica si dinamica sunt ridicate, datorita numarului mai ridicat de persoane care se pot afla la un moment dat pe pardoseala, unde exista si mobilier specific HORECA (mese, scaune, fotolii, frigidere, dulapuri etc) se recomanda utilizarea unor profile mai grele, care au o mai buna elasticitate la incovoiere.

Pardoseala pentru uz comercial poate fi utilizata si pentru uz rezidential, mai ales in situatia in care se preconizeaza utilizare mai intensa (petreceri cu prieteni, mobilier greu amplasat pe pardoseala etc).

Culori disponibile: wenge (maro inchis), maro roșcat, gri

Material: Lemn compozit – WPC (Wood Plastic Composite)

Lungime profil: 2200*, 2400, 4000 mm

Lățime profil: 170 mm

Grosime profil: 27 mm

Greutate specifică: 2.5 kg/ml

Clasa trafic: trafic comercial

Garanție: 5 ani

Culori disponibile: wenge (maro inchis); maro roșcat; gri

Material: Lemn compozit – WPC (Wood Plastic Composite)

Lungime profil: 4000 mm

Lățime profil: 135 mm

Grosime profil: 25 mm

Greutate specifică: 2,32 kg/ml

Clasa trafic: trafic comercial

Garanție: 5 ani

Acest profil este cel mai popular si cel mai des utilizat ca pardoseala de uz comercial, in special pentru terase de restaurante si baruri, pontoane, dar nu numai.

3. Pardoseala WPC pentru trafic greu

Utilizarile cele mai frecvente pentru pardoseala de trafic greu se adreseaza lucrarilor publice (parcuri), unde se pot amenaja alei pietonale, locuri de joaca, dar și pontoane. Cel mai frecvent utilizat profil pentru trafic greu este descris mai jos:

Culori disponibile: wenge(maro inchis ); maro roșcat; gri

Material: Lemn compozit – WPC (Wood Plastic Composite)

Lungime profil: 4000 mm

Lățime profil: 145 mm

Grosime profil: 28 mm

Greutate specifică: 2,6 kg/m

Clasa trafic: trafic greu

Garanție: 5 ani

Pardoseala WPC exterioara executata din profile WPC fabricate de BENCOMP SRL indeplineste o serie de exigente specifice:

impermeabilitatea la umezeala , ceea ce face ca pardoseala sa fie stabila dimensional si greu degradabila la excesul de apa;

, ceea ce face ca pardoseala sa fie stabila dimensional si greu degradabila la excesul de apa; uzura (alegerea pardoselii potrivite pentru nivelul de trafic, moderat-rezidential si/sau intens-comercial);

(alegerea pardoselii potrivite pentru nivelul de trafic, moderat-rezidential si/sau intens-comercial); comportamentul la apa (rezistenta la curatarile periodice obligatorii);

(rezistenta la curatarile periodice obligatorii); comportamentul la poansonare (terasele trebuie sa reziste la un mobilier static cu sarcina importanta);

rezistenta la agentii chimici (pot fi atat detergenti, produse alimentare, ape marine minerale sau termale, intalnite la segmentul balnear etc).

(pot fi atat detergenti, produse alimentare, ape marine minerale sau termale, intalnite la segmentul balnear etc). un montaj corect al pardoselii exterioare va avea un strat superior, alcatuit din deck si un strat de suport, montat in conformitate cu relieful si necesitatile terenului, astfel incat sa permita un drenaj corespunzator, care sa asigurare integritatea sistemului de deck (pardoseala) pentru o perioada indelungata si sa previna alunecarea din cauza umiditatii.

si sa previna alunecarea din cauza umiditatii. profilele din WPC reusesc sa mentina o temperatura optima la o expunere excesiva la soare , de aceea sunt recomandate pentru a fi montate la terasele piscinelor, la pontoane, la traverse, sau alte zone unde se merge descult.

Alte caracteristici (care se transforma in beneficii) pentru pardoseala WPC fabricata din profile produse in fabrica BENCOMP:

rezistenta la ciclul inghet-dezghet , agresiune biologica (muschi, licheni, insecte);

, agresiune biologica (muschi, licheni, insecte); un design modern si familiar, asemanarea cu caldura conferita de lemn, dar rezistenta „imprumutata” de la plastic

si familiar, asemanarea cu caldura conferita de lemn, dar rezistenta „imprumutata” de la plastic rezistenta exceptionala la radiatiile UV (un aspect uniform pe toata durata de viata a materialului).

Pardoseala WPC este usor de montat, in sistem complet, pana la ultimul surub, si poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de recreativa si cu rezultate surprinzatoare la final, cand terasa este gata si savurati timpul petrecut in aer liber cu familia, sau poate o bere impreuna cu prietenii la terasa unui restaurant.

