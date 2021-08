Consiliul Local Mihăeşti, noi măsuri pentru dotarea școlilor cu echipamente de protecție în gestionarea crizei cauzate de Sars-Cov-2

Consiliul Local Mihăeşti, întrunit în şedinţă în data de 20 mai 2021, a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi iniţial prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 66/24.09.2020 privind proiectul „Achiziţia de produse si echipamente de protectie in cadrul unitatilor de invatamant preunivesitar de stat din UAT Comuna Mihaesti”, prin revizuirea anexei 1. Entităţile publice dotate sau sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, respectiv: Şcoala Gimnaziala Sat Magura, Școala Gimnaziala Sat Buleta, Grădiniţă cu program prelungit Buleta, Grădiniţa cu program normal Gurisoara, Grădiniţă cu program normal Mihaesti, Grădiniţă cu program normal Stuparei. Încă din primăvara acestui an, primarul Constantin Bărzăgeanu a depus un proiect la CNI, care vizează asfaltarea tuturor străzilor din Mihăești rămase nemodernizate: „După ce vom finaliza investiţiile la reţeaua de gaze naturale, avem în plan să realizăm ample lucrări de asfaltare în localitate. în acest sens, am depus deja un proiect la CNI, în care am inclus şi multe dintre străzile pe care se derulează acum lucrări la sistemul de gaze naturale. Oricum, până ce vom primi finanţare pentru drumuri, vom termina toate investiţiile pe care le avem în derulare la reţeaua de gaze naturale. Proiectul pe care l-am trimis la CNI vizează asfaltarea a aproape 10 kilometri de drumuri, în calcul fiind luate toate arterele care încă nu au fost modernizate”, a spus Constantin Bărzăgeanu. În luna aprilie, Consiliul Local Mihăeşti a aprobat bugetul local pe 2021 la nivelul de circa 15,5 milioane de lei. În această perioadă, primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, derulează lucrările de construire a unui nou dispensar medical, care e amplasat chiar în centrul localităţii, lângă sediul primăriei: „La dispensarul medical, se lucrează într-un ritm susţinut, iar până în prezent s-a achitat tot ce s-a realizat. Pentru construirea clădirii, valoarea investiţiei se ridică la 1 milion de euro, la care se adaugă încă 1 milion de euro pentru dotarea cu echipamente medicale. În total, în incinta acestui dispensar, vor funcţiona şase cabinete de medicină generală şi unul de stomatologie, care va fi dotat, de asemenea, complet”.