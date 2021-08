Cantareata americana Beth Hart s-a alaturat voluntarilor Chimcomplex la o actiune de ecologizare pe malul Oltului la Tatarani

Sambata, 7 august, de la ora 11.00 pe malul Oltului la Tatarani, inainte de podul de fier o veti intalni pe cantareata americana Beth Hart intr-o postura diferita.

Beth s-a alaturat voluntarilor Chimcomplex la o actiune de ecologizare a zonei. Aceasta actiune vizeaza protejarea mediului impotriva deseurilor depozitate iresponsabil. Angajatii Chimcomplex vor sa incurajeze comunitatile sa actioneze in mod responsabil fata de mediu ori de cate ori intalnesc situatii in care deseurile au fost depozitate in mod necorespunzator.

La eveniment va participa alaturi de Beth Hart si Tivadar Runtag, CEO Chimcomplex.

Chimcomplex s-a alaturat ca sustinator al concertelor Beth Hart din judetul Valcea cu toata increderea. Este o manifestare culturala extraordinara a comunitatii, pe care o intregim cu alte actiuni de ecologizare si voluntariat.

Pentru cine nu știe cine este Beth Hart accesați https://www.bethhart.com/

Georgiana Stavarache

Director Comunicare

Chimcomplex S.A.