ATENTIE! Valcea: mai multe cazuri de imbolnaviri cu coronavirus, varianta indiana! Autoritatile ascund cifrele reale?!

Pe surse am aflat ca in ultimele 24 de ore, in judetul Valcea, au fost inregistrate mai multe cazuri de imbolnaviri cu coronavirus, se pare ca varianta indiana. Numai intr-o institutie publica din Ramnicu Valcea au fost inregistrate 4 cazuri. In aceste conditii este de neinteles modul in care Grupul de Comunicare Strategica de la nivelul Guvernului (dez)informeaza – CITESTE AICI – spunand ca in ultimele 24 de ore nu au fost inregistrate imbolnaviri de Covid la Valcea! Oare de ce Directia de Sanatate Publica nu a mai transmis presei informatii in legatura cu evolutia numarului de imbolnaviri in judet?!