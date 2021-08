Andrei Gheorghiu (USR): Nu ne opunem investitorilor din Ramnicu Valcea, dar dorim o dezbatere publica!

🔷 Grupul consilierilor USR PLUS ai Municipiului Râmnicu Vâlcea a reușit scoaterea de pe ordinea de zi, în ședința Consiliului Local din data de 30 iulie, a proiectelor de hotărâri ce se referă la aprobarea unor PUZ-uri, până la clarificarea anumitor aspecte.

🔷 Propunem organizarea unei dezbateri, la care să participe atât cetățenii – locuitori ai orașului, cât și specialiști în urbanism, arhitecț i, istorici, oameni de cultură.

❗ Documentațiile de urbanism au valoare de legi locale, de aceea trebuie să le tratăm cu maximă seriozitate.

🔷 Pornind de la discuțiile asupra subiectului – aceste PUZ – uri nici nu trebuie trecute prin consiliul local și pot fi aprobate prin semnătura primarului, precum și faptul că unele se află a patra oară pe ordinea de zi, în calitate de viceprimar al Râmnicului, am propus retragerea acestora, până la clarificarea situației:

“ Eu și colegii mei ne aflăm la primul mandat, iar pregătirea noastră este în alte domenii, ca urmare, vă solicit să organizăm o întălnire cu toți consilierii locali, arhitectul sef și departamentele din primărie responsabile pentru a discuta serios o procedură privind solicitările pe care le putem face, modalitățile de aprobare și actele necesare.

Nu ne opunem investitorilor, dorim o mai bună comunicare și derularea unei proceduri corecte.

Vă rog să retrageți de pe ordinea de zi aceste proiecte, să organizam săptămâna viitoare această întălnire, la care să participe și cetățenii, dacă doresc să vină la dezbatere, să fim transparenți și deschiși dialogului, dar, mai ales, să analizam corect informația prin intermediul specialiștilor. Să fie invitați arhitecții din oraș și oamenii de cultură.

Vreau doar să ascultăm fiecare voce care are ceva de spus pe acest subiect”.

Andrei Gheorghiu, presedinte USR Valcea, viceprimar al municipiului Ramnicu Valcea