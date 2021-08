SCM RM. VÂLCEA: TURNEU DE PREGĂTIRE ÎN SALA SPORTURILOR TRAIAN. PROGRAMUL PARTIDELOR

În perioada 19-20 August, Sala Sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea va fi din nou gazda unui turneu de pregătire, unde vor participa formațiile SCM Râmnicu Vâlcea, SCM Gloria Buzău, HC Zalău si CS Dacia Mioveni.

Programul partidelor de la turneu este următorul :

JOI, 19 AUGUST

10:00 CS Dacia Mioveni – HC Zalău

11:45 SCM Râmnicu Vâlcea – Gloria Buzău

17:30 Gloria Buzău – CS Dacia Mioveni

19:15 SCM Râmnicu Vâlcea – HC Zalău

Vineri, 20 August

10:00 HC Zalău – Gloria Buzău

11:45 SCM Râmnicu Vâlcea – Dacia Mioveni

Ne bucurăm să vă anunțăm că acest turneu se va desfășura in prezenta voastră, prin urmare accesul suporterilor la aceste jocuri este PERMIS, in proporție de 75% din capacitatea sălii (1620 locuri), conform HG, Nr. 795/2021, intrata in vigoare la 01.08.2021.

Intrarea spectatorilor la meciurile din cadrul turneului va fi gratuit, iar accesul in Sala Sporturilor ”Traian” se va face doar prezentând la intrare următoarele :

– Carte de identitate

– Dovada vaccinării împotriva virusului Sars-Cov-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete.

SAU

Rezultat negativ RT-PCR, nu mai vechi de 72 ore

SAU

Rezultat negativ Test Rapid ANTIGEN, nu mai vechi de 24 ore

SAU

Dovada trecerii prin boala (infectare Sars-Cov-2), pentru persoane aflate in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării.

Accesul in incinta salii se va face DOAR pe la poarta 5.