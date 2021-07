Primarul din Stoilești, Florin Ionescu, are în plan inclusiv construirea unui sediu nou de primărie

În acest mandat, primarul din Stoilești, Florin Ionescu, are în plan inclusiv construirea unui sediu nou de primărie: „Sediul actual este într-o fostă clădire care găzduia cândva dispensatul comunei. Pentru că este situată la marginea satelor, destul de departe, noua primărie va fi amplasată în apropierea târgului”. Consiliul Local al comunei Stoileşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23.04.2021, a aprobat întocmirea studiului de fezabilitate pentru derularea proiectului de investiţii „Construcţie pod peste pârâul Topolovelu, comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea”. Din bugetul local pe anul acesta, primarul Florin Ionescu a alocat 250.000 lei pentru demararea lucrărilor de construcție a unui sediu nou de primărie. De la începutul acestui an, primarul Florin Ionescu execută lucrări de modernizare și termoizolare a școlilor din satele Stoileşti şi Geamăna. La ora actuală, există 7 unităţi de învăţământ funcţionale la Stoileşti, cu grădiniţe incluse, unde învaţă peste 300 de copii. Încă de anul trecut, singura cale de acces către satul Geamăna din comuna Stoilești (drumul DC 39) a fost pusă în pericol de o alunecare de teren. Lungimea alunecării de teren care pune în pericol drumul comunal este de 40 de metri. Problema este că este singurul drum care face legătura cu satul Geamăna, unde sunt peste 200 de familii, ar putea rămâne izolate. Până la sfârșitul acestui an, primarul Florin Ionescu va finaliza lucrările de modernizare și dotare a căminului cultural din satul Bulagei: „Proiectul este estimat la circa 400.000 euro şi, dacă nu apar probleme, va fi implementat până la finele anului 2021. Oamenii din Bulagei doresc un cămin cultural modern pentru relansarea unor activităţi artistice şi culturale ce ar putea reprezenta o şansă de promovare pentru tinerii talentaţi din zonă”. În satele Delureni, Bârsoiu şi Urşi, primarul Florin Ionescu a asfaltat aproape toate drumurile comunale.