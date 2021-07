Primăria Băile Olăneşti a decis aderarea și participarea la parteneriatul constituit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Horezu

Prin Hotărârea nr. 49/2021, Consiliul local al oraşului Băile Olăneşti a aprobat aderarea și participarea Primăriei Băile Olăneşti la parteneriatul constituit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Horezu în scopul elaborarii si implementării unei strategii de dezvoltare locală, finanțată prin Programul National de Dezvoltare Rurală, măsura LEADER, perioada de programare 2021-2027. Primarul Sorin Vasilache mizează pe revigorarea turismului în stațiunea Băile Olănești, odată cu diminuarea restricțiilor: „Categoric anul 2021 nu va fi ca în 2020 dar, odată cu numărul crescut de vaccinări și cu scăderea numărului de infectări, putem spera ca în acest sezon să fie mai bine decât în anii anteriori. S-a investit mult în Băile Olănești, avem putem spune unul din cele mai frumoase parcuri balneare din țară, avem noi structuri moderne hotelier, spa-uri și eu cred că turiștii vor avea parte de surprize plăcute în acest an în stațiune”. În acest an, Primăria orașului Băile Olănești dispune de un buget local preliminat la 12,1 milioane de lei. În acest mandat, primarul orașului Olănești, Sorin Vasilache, va moderniza cinematograful din localitate: „Această investiţie face parte din planul nostru de dezvoltare, împreună cu modernizarea şi dotarea căminului cultural din Olăneşti Sat. Aici, vom putea organiza în cele mai bune condiţii diverse evenimente cultural-artistice”. Anul acesta, primarul din Olănești, Sorin Vasilache, va demara extinderea reţelei de canalizare menajeră, racorduri și stație de pompare ape uzate menajere pe strada Valea Mosorosii. Pentru acest mandat, primarul Sorin Vasilache are ca obiective obţinerea finanţărilor pentru proiectele care vizează dezvoltarea zonei şi îmbunătăţirea infrastructurii turistice în localitate, lucru care ar atrage foarte mulţi turişti. Un proiect important care va demara în acest mandat îl reprezintă extinderea reţelei de apă şi canalizare pe străzile din localităţile Cheia şi Olăneşti şi extinderea reţelei de apă din strada Faţa Dealului, către localitatea Tisa.