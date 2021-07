Pentru cine lucreaza DGIPI la Valcea?

In atentia Directorului general al DGIPI, generalul de brigada, Tiberiu-Silviu DUMITRACHE! Ofiteri de la structura DGIPI Valcea le furnizeaza informatii, care ar trebui sa fie strict secrete, unor oameni de afaceri din judet. Afaceristii care incaseaza milioane de euro din contractele cu statul sunt, iata, bine implantati, prin interpusi, in structurile de forta ale statului roman, dar si in mediul politic judetean. S-a mers pana acolo incat ofiterii MAI livreaza contra-cost stenograme ale anumitor convorbiri efectuate de alti afaceristi si chiar oameni politici! In acest timp, structurile de control intern dorm in papucii statului! Asteptam reactia autoritatilor!

Povestea DIPI

UM 0215, serviciu de protectie a cadrelor din Ministerul de Interne, a fost infiintat la 1 februarie 1990 la initiativa lui Gelu Voican Voiculescu. Initial se numea Directia Speciala de Informatii (SIPI) si era subordonata direct ministrului de Interne.

In mai 1998, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a decis desfiintarea UM 0215 pe motiv ca aceasta unitate a preluat in randurile ei foste cadre din politia politica de dinainte de decembrie 1989 si ca acest serviciu si-a depasit atributiile prevazute prin lege, scrie wikipedia.

Activitatea U.M. 0215 a fost catalogata de catre membrii CSAT drept o forma mascata de politie politica, evocandu-se cateva cazuri semnalate de presa. Intre 1990 si 1996 presa a acuzat U.M. 0215 de nenumarate actiuni diversioniste, de implicare in actiuni impotriva opozitiei. “Doi si-un sfert”, cum mai era denumita unitatea, a colaborat substantial cu minerii in iunie 1990, cand a fost conceputa operatiunea de “curatare” a marii manifestari din Piata Universitatii. La momentul desfiintarii, UM 0215 avea 1.300 de angajati.

Din UM 0215 s-au nascut atunci doua unitati: Serviciul de Protectie al Ministerului de Interne, condus de general Virgil Ardelean, si Directia Generala de Investigatie a Criminalitatii din IGP, condusa de colonel Constantin Dirna.

Cu ce se ocupa DIPI

Conform descrierii de pe site-ul institutiei, Directia Generala de Protectie Interna este structura specializata cu atributii in domeniul securitatii nationale, in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridica, care desfasoara activitati de identificare, contracarare si inlaturare a amenintarilor, vulnerabilitatilor si factorilor de risc la adresa informatiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional si capacitatii operationale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum si a celor care pot duce la tulburarea grava a ordinii publice.