Nicolae Popescu: Consiliul Local Berislăveşti a aprobat strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2021-2027

Prin Hotărârea nr. 39/2021, Consiliul Local Berislăveşti a aprobat strategia de dezvoltare locală a comunei Berislăveşti pentru perioada 2021-2027. „Aprobarea strategiei va conduce la elaborarea unei viziuni şi a unui plan de acţiune pentru viitorul comunei. Strategia reprezintă cadrul care orientează alegerile ce determină natura şi direcţia unei comunităţi. Aceasta ajută la stabilirea unei direcţii unitare pentru comunitate în termenii obiectivelor sale operaţionale şi furnizează baza alocării resurselor necesare pentru orientarea acesteia spre atingerea scopului principal şi a obiectivelor stabilite. Comuna Berislăveşti îşi propune să respecte cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030”, se arată în strategie. În acest an, Primăria Berislăvești are un buget local estimat la suma de circa 5,2 milioane de lei. Pe de altă parte, administraţia locală din Berislăvești are un proiect de construire a unei grădiniţe cu program prelungit, din fonduri europene. Conform primarului Nicolae Popescu, în comuna Berislăveşti, sunt 630 de gospodării care și-au dat acordul pentru racordare la viitoarea rețea de gaze naturale. În anul 2022, Primăria Berislăvești va înființa o rețea inteligentă de transport și distribuție gaze naturale, în parteneriat cu localitatea Sălătrucel. Prin Hotărârea nr. 23/2020, Consiliul Local al Comunei Berislăveşti a aprobat implementarea proiectului „Modernizare drumuri comunale de interes local în Comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea” cu o valoare de totală a investiţiei de 8.332.846 lei. Lucrările propuse a se realiza în cadrul proiectului sunt lucrări de modenizare a unor uliţe sau străzi de interes local, astfel: uliţa Parc, uliţa Bărbuci, uliţa Stoeneşti, uliţa Stoeneşti 2, ulița Richeru, uliţa Năstureşti, uliţa Lotreni, uliţa Poartă-Dealul Boului, uliţa Şelăreşti, uliţa Grigoriţă, uliţa Drăguşin, lucrări de construire pod pe strada Lotreni, lucrări de construire pod pe strada Căpruceşti.