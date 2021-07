Mesajul primarului Mircia Gutău cu ocazia Zilei Imnului Naţional

Acum 173 de ani era doar un simplu cântec. O melodie ticluită de Anton Pann şi altoită cu versurile poetului Andrei Mureşanu. Un cântec fredonat în şoaptă pe la unele reuniuni restrânse ale paşoptiştilor de dincolo sau de dincoace de Carpaţi. Nimic mai mult…

Şi atunci a venit ziua de 29 iulie 1848. Ziua când oficialităţile vremii, în fruntea întregii obşti a Râmnicului, s-au adunat la marginea oraşului pe locul ce avea mai târziu să devină Parcul Zăvoi. Aici, plini de fervoare revoluţionară, au depus jurământul de credinţă faţă de noua Constituţie paşoptistă, iar la final, sub bagheta aceluiaşi Anton Pann, au cântat cu toţii această melodie. Iar cântecul s-a transformat în IMN: mai întâi unul al sufletelor Românilor, iar mai târziu, după o altă Revoluţie, unul al întregii ţări.

Legitimitatea cântecului ”Deşteaptă-te, române!” vine chiar din această forţă pe care oamenii i-au insuflat-o. Iar strămoşii noştri, locuitorii Râmnicului de la jumătatea secolului al 19-lea, au fost primii care au dat putere acestui cântec. Iar apoi, o naţiune şi o ţară întreagă i-au urmat!

Istoria Imnului Naţional este o pildă despre cum oamenii – atunci când sunt uniţi, când lucrează pentru un ţel comun, când discută şi trec peste neînţelegeri – au puterea de a construi ceva care să dureze. Nimic nu se ridică din ceartă, din ură, din duşmănie, din ranchiună! Au trecut 173 de ani de când imnul ”Deşteaptă-te, române!” şi-a început exemplara sa istorie, iar unii dintre noi tot n-au învăţat nimic din acest destin şi se consumă în lupte meschine, animaţi doar de interese mărunte. Dar eu mai am încă speranţa că o astfel de aniversare precum cea de astăzi ar putea fi momentul din care, cu toţii, am începe să lucrăm în interesul real al comunităţii.

Vă mulţumesc că sunteţi aici, împreună, alături de comunitatea Râmnicului, la un moment de mare sărbătoare. Astăzi, peste tot în ţară, răsună acordurile imnului ”Deşteaptă-te, române!”, dar eu ştiu că nicăieri nu sunt cântate cu aceeaşi bucurie ca în Râmnicu Vâlcea! Fie ca onoarea de a fi menţionaţi pe certificatul de naştere al unuia dintre cele mai importante simboluri naţionale să ne umple tuturor sufletele de căldură, să ne dea puterea de merge mai departe şi să ne ajute să găsim cele mai bune căi de a creşte trainic acest oraş extraordinar!

La mulţi ani Imnului Naţional!

La mulţi ani Râmnicului şi locuitorilor săi minunaţi!

La mulţi ani tuturor românilor, oriunde s-ar afla!