La retutilaje.ro gasesti utilaje de constructii pentru profesionisti

In ziua de astazi, termenele limita pentru constructii si proiecte de reabilitare necesita utilaje profesionale care sa ajute la ridicarea cladirilor inalte sau pentur a curata terenul. La reutilaje.ro antreprenorii si firmele de constructii vor gasi mereu utilaje de constructii profesionale la preturi avantajoase de la producatori renumiti.

Ce fel de utilaje se gasesc pe site-ul reutilaje.ro?

Veti gasi totul incepand de la excavatoare, buldozere, buldoexcavatoare, incarcatoare, camioane, dumpere, cilindri compactori si multe altele.

Aceste masinarii sunt folosite atat la construirea cartierelor rezidentiale, cat si pe santierele navale, la constructia de drumuri, poduri, indreptare de terenuri si tot ce tine de constructii. Acestea contribuie la cresterea ratei de productie prin progresul lucrarii cu cele mai bune metode eficiente. Reduceti costurile totale de constructie, in special pentru contractele mari.

Sarcinile prea grele sau prea delicate pentru a fi efectuate de fizic de oameni pot fi realizate cu usurinta de o masina sau cu un echipament special.

Efectuati activitati care nu pot fi realizate manual sau pentru a le face mai economice si mult mai rapide. Mentineti rata de productie planificata acolo unde exista o penurie de forta de munca calificata sau necalificata.

Mentineti standarde ridicate de calitate deseori cerute de designul si specificatiile actuale. Poate fi mobilitatea fortei de munca, adica in majoritatea industriilor masinile utilizate sunt similare. Astfel, forta de munca se poate muta cu usurinta de la o industrie la alta.

Echipamentele care au inca o viata intreaga au intotdeauna o valoare de revanzare sau comerciala.

Un buldozer este o masina mare, motorizata, care circula pe senile continue sau pe anvelopele mari si este echipata cu o lama metalica in fata pentru impingerea materialului: sol, nisip, zapada, moloz sau piatra in timpul lucrarilor de constructie sau de conversie. Cand este necesar, un dispozitiv asemanator cu carligul (denumit ripper) poate fi montat pe spate pentru a slabi materialele dense.

Buldozerele pot fi gasite pe o gama larga de site-uri, mine si cariere, baze militare, fabrici din industria grea, proiecte de inginerie si ferme.

Cuvantul “buldozer” se refera doar la un tractor dotat cu lama de buldozer. Cuvantul este uneori folosit inexact pentru alte echipamente de miscare a pamantului, cum ar fi incarcatoarele frontale. De obicei, buldozerele sunt echipamente grele cu senile mari si puternice. Traseele le ofera o capacitate excelenta de mentinere a solului si mobilitate pe un teren foarte accidentat. Urmele largi ajuta la distribuirea greutatii buldozerului pe o suprafata mare (scaderea presiunii solului), impiedicand astfel sa se scufunde in teren nisipos sau noroios. Pistele foarte late sunt cunoscute sub numele de piste de mlastina sau piste de presiune scazuta la sol (lgp). Buldozerele au sisteme de transmisie concepute pentru a profita de sistemul de cale si pentru a oferi o forta de tractiune excelenta.

Datorita acestor atribute, buldozerele sunt adesea utilizate in constructia de drumuri, constructii, minerit, silvicultura, curatarea terenurilor, dezvoltarea infrastructurii si orice alte proiecte care necesita echipamente foarte mobile, puternice si stabile pentru deplasarea pamantului.

Un alt tip de buldozer este buldozerul cu roti, care are in general patru roti actionate de un sistem cu tractiune integrala si are un sistem de directie hidraulic articulat. Lama este montata in fata articulatiei articulare si este actionata hidraulic.

Buldozerul este un dispozitiv iconic din clasa masinilor cunoscute sub numele de echipamente grele. Cunoscute si sub denumirea de buldozere, tractoare cu senile sau tractoare pe senile, acestea sunt sinonime cu putere si fiabilitate. Sunt echipate cu o lama orizontala actionata hidraulic pentru deplasarea unor cantitati mari de pamant, stanca si alte materiale. Buldozerul este montat pe senile si foloseste lama larga pentru curatarea terenului, clasificarea, excavarea, plasarea si transportul materialelor. Buldozerele sunt utilizate in proiecte de constructii, mine, agricultura si silvicultura.

Urmele sale si centrul de greutate scazut ofera tractiune si stabilitate pe pante si suprafete instabile. Acest lucru mareste, de asemenea, transferul de putere la sol. Datorita sinelor lor metalice, aceste buldozere nu pot fi manevrate pe suprafete pavate. Exista, de asemenea, o varietate de lame si alte accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu un buldozer. Aceste atasamente permit buldozerului sa indeplineasca diverse sarcini in diferite conditii de lucru. Vehiculele sunt, in general, montate pe senile, ceea ce le ofera o tractiune excelenta la sol si mobilitate pe un teren accidentat si instabil. Unele versiuni de buldozere sunt dotate cu „piste de mlastina” foarte late pentru a rezolva terenul moale. Desi pe teren neuniform, utilizarea buldozerelor pe roti este obisnuita. Aceste buldozere sunt montate pe patru roti de cauciuc articulate hidraulice, care ofera vehiculului capacitatea de a lucra pe teren neuniform si, de asemenea, o viteza mult mai buna decat versiunile cu senile.

Motoarele buldozerelor trebuie sa fie foarte puternice, deoarece trebuie sa creeze o cantitate uriasa de energie pentru a impinge obiecte grele. De asemenea, acelasi motor trebuie sa alimenteze sistemul hidraulic des utilizat. In functie de sarcini, motoarele buldozerelor pot varia de la 70 la 1000 de cai putere.

Lamele montate in fata vehiculului pot varia in functie de utilizarile lor. Acestea sunt:

Lama S: o placa metalica grea dreapta, scurta, fara aripi. Folosita mai ales pentru sarcini de finete.

Lama U: lamele universale sunt inalte si curbate si au aripi mari pe laterale pentru a transporta mai mult material. Acestea sunt cele mai utilizate lame.

Lama SU: o lama semi-universala este mai mica si mai scurta decat lamele in U, dar are inca o curbura. Venind cu sau fara aripi laterale, acestea sunt utilizate pentru impingerea rocilor si a materiilor similare.

La reutilaje.ro gasiti orice fel de masinarie ai nevoie!