Informații procurare ABONAMENTE, sezonul 2021-2022, la meciurile SCM Râmnicu Vâlcea 

🔵🔴 #NoulSezon | Informații procurare ABONAMENTE, sezonul 2021-2022

👉 Acte necesare pentru procurarea unui abonament :

𝘗𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘢𝘣𝘰𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘶𝘭 𝘥𝘦 450 𝘙𝘖𝘕

𝘊𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘴𝘢𝘶 𝘤𝘰𝘱𝘪𝘦 𝘹𝘦𝘳𝘰𝘹

𝘗𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘢𝘣𝘰𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘶𝘭 𝘥𝘦 100 𝘙𝘖𝘕 / 𝘱𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘪

𝘊𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘴𝘪 𝘤𝘰𝘱𝘪𝘦 𝘹𝘦𝘳𝘰𝘹

𝘊𝘶𝘱𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘱𝘪𝘦 𝘹𝘦𝘳𝘰𝘹

👉 Persoanele care au avut abonament in sezonul 2019-2020 își pot păstra locurile pentru acest sezon, prezentând vechile abonamente, doar in perioada 28-30 iulie 2021.

👉 Începând cu data de 02 august 2021 vânzarea abonamentelor se va face la liber, fără a se mai tine cont de vechile abonamente.

👉 Abonamentele se vor pune in vânzare la Sala Sporturilor Traian, in incinta salii VIP, de Luni pana Vineri, in intervalul orar 09:00 – 12:00. Accesul la sala Vip se va face DOAR pe la Intrarea 1.

👉 Un spectator poate cumpăra mai multe abonamente normale de 450 RON.

👉 𝗩𝗮 𝗮𝗱𝘂𝗰𝗲𝗺 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗰𝗶𝘂𝗿𝗶 𝘀𝗲 𝘃𝗮 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝘀𝘂𝗯 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗚𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝘂𝗹 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲𝗶, 𝗹𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗮𝗿𝗶𝗶 𝗳𝗶𝗲𝗰𝗮𝗿𝘂𝗶 𝗷𝗼𝗰.