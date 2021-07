În zona Fețeni – Goranu, se va desfășura ediția a doua a festivalului Deep Forest Fest

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2021, a aprobat acordul de colaborare între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi SC Deep Forest Fest SRL în vederea desfăşurării festivalului Deep Forest Fest – ediţia a II-a din zona Feţeni Rm. Vâlcea. Programul festivalului se va desfăşura în perioada 30.07.2021 – 01.08.2021.

„Ideea festivalului DEEP FOREST FEST s-a născut în urmă cu aproximativ trei ani, la iniţiativa a doi tineri: Cristi Toma (Tomy) este un fost om de radio, actualmente DJ şi om de evenimente de mai bine de 20 de ani. S-a ocupat de evenimente private, dar şi corporate, apropiindu-se de cifra de 1000 de evenimente organizate împreună cu echipa sa şi a lui Mich, un antreprenor olandez (acesta a vizitat România în urmă cu 12 ani şi s-a stabilit aici împreună cu familia acum doi ani, fiind îndrăgostit iremediabil de România. Este genul self-made entrepreneur care a ajuns de la zero to hero). Denumirea festivalului de la Râmnicu Vâlcea, are legătură cu locul unde se va desfăşura – un platou de 40.000 mp, înconjurat de păduri, de pe înălţimile care înconjoară oraşul, de la Feţeni, în cartierul Goranu, aflat pe şoseaua de centură a municipiului.

Având în vedere succesul de care s-a bucurat prima ediţie a festivalului, în anul 2019, considerăm că este necesară şi oportună aprobarea celei de-a doua ediţii a festivalului Deep Forest Fest, ce se va desfăşura în zona Feţeni, în perioada 30 iulie 2021 – 01 august 2021. Energia pozitivă, muzica şi bucuria de a vedea oamenii dansând şi simţindu-se bine, î-a determinat pe organizatori să perfecţioneze şi să îmbunătăţească ediţia ce va urma anul acesta, asigurând prezenţa unor artişti străini şi români de notorietate internaţională.

Obiectivele principale ale acestui eveniment este acela de dezvoltare a turismului (pe termen lung, un branding de oraş are ca efect creşterea numărului de turişti în cadrul festivalurilor, dar nu numai); dezvoltarea infrastructurii (intensificarea turismului determină autorităţile locale să investească în infrastructură, asigurând condiţii optime pentru desfăşurarea festivalului, pentru a face destinaţia mai atractivă, de aceasta bucurându-se apoi toţi locuitorii oraşului); dezvoltarea afacerilor locale (creşterea turismului şi o infrastructura mai bună sunt catalizatoare pentru economia oraşului), cât şi creşterea locurilor de muncă”, se arată în raportul Primăriei Râmnicului.