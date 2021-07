Cea de-a V-a ediție a „Festivalul național al sculptorilor cu drujba” se desfășoară în perioada 26 iulie – 1 august, la Vaideeni.

În comuna Vaideeni are loc in aceste zile un festival dedicat unei noi arte: sculptura cu drujba. Ajuns la cea de-a cincea ediție, Festivalul Național al Sculptorilor cu Drujba reunește și în acest an carveri din aproape toate regiunile țării – relateaza tvr.ro