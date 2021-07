Edilul-șef Constantin Bărzăgeanu a depus un proiect la CNI pentru asfaltarea tuturor străzilor din Mihăești rămase nemodernizate

Încă din primăvara acestui an, primarul Constantin Bărzăgeanu a depus un proiect la CNI, care vizează asfaltarea tuturor străzilor din Mihăești rămase nemodernizate: „După ce vom finaliza investiţiile la reţeaua de gaze naturale, avem în plan să realizăm ample lucrări de asfaltare în localitate. în acest sens, am depus deja un proiect la CNI, în care am inclus şi multe dintre străzile pe care se derulează acum lucrări la sistemul de gaze naturale. Oricum, până ce vom primi finanţare pentru drumuri, vom termina toate investiţiile pe care le avem în derulare la reţeaua de gaze naturale. Proiectul pe care l-am trimis la CNI vizează asfaltarea a aproape 10 kilometri de drumuri, în calcul fiind luate toate arterele care încă nu au fost modernizate”, a spus Constantin Bărzăgeanu. În luna aprilie, Consiliul Local Mihăeşti a aprobat bugetul local pe 2021 la nivelul de circa 15,5 milioane de lei. În această perioadă, primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, derulează lucrările de construire a unui nou dispensar medical, care e amplasat chiar în centrul localităţii, lângă sediul primăriei: „La dispensarul medical, se lucrează într-un ritm susţinut, iar până în prezent s-a achitat tot ce s-a realizat. Pentru construirea clădirii, valoarea investiţiei se ridică la 1 milion de euro, la care se adaugă încă 1 milion de euro pentru dotarea cu echipamente medicale. În total, în incinta acestui dispensar, vor funcţiona şase cabinete de medicină generală şi unul de stomatologie, care va fi dotat, de asemenea, complet”. La finele anului trecut, Consiliul Local Mihăeşti a aprobat proiectul „Achiziţia de echipamente/dispozitive electronice în cadrul unităților de învățământ preunivesitar de stat din comuna Mihăești”, precum și vloarea totală a proiectului in valoare de 573.189 lei. S-a mai aprobat delegarea lui Constantin Bărzăgeanu, având funcţia de primar pentru a reprezenta Comuna Mihaesti in implementarea proiectului. Tot la sfârșitul anului trecut, primarul Constantin Bărzăgeanu a emis ordinul pentru începerea lucrărilor de construire a unei săli de sport în satul Buleta.