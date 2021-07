DOCUMENTE! Mai multi primari care-l sustin pe Florin Citu, FORTATI sa-si retraga candidaturile din BPJ al PNL Valcea!

Razboiul de la varful PNL face victime si la Valcea!

Oamenii fideli lui Ludovic Orban actioneaza in forta si ii trag pe linie moarta, din punct de vedere politic, pe sustinatorii premierului Florin Citu. Presedintele PNL Valcea, deputatul Cristian Buican, i-a anuntat pe liberalii valcenii care ar fi dorit sa faca parte din echipa sa, in Biroul Politic Judetean, sa-l anunte pana duminica trecuta. Primii care s-au inscris pe lista au fost catelusii traditionali, carora nu se merita nici macar sa le mentionam numele. Fripturisti si oportunisti! Printre liberalii care au ales sa candideze separat de lista bosului (cu un s) se afla si mai multi grei ai filialei judetene, ii amintim aici pe: Florinel Constantinescu, primarul din Calimanesti, Gheorghe Dumbrava, primarul din Stoenesti, Mugurel Marcoianu, primarul din Maciuca, Alexandru Dediu, primarul din Pausesti Maglasi, Gheorghe Melente, primarul din Dragoesti, Tiberiu Costea, primarul din Lungesti si Daniel Paraschiv, primarul din Francesti. Primari care au in spate zeci de mii de voturi ale valcenilor! Cu siguranta, primarii ar fi intrat cu lejeritate in BPJ, structura de conducere a PNL Valcea, dar i-ar fi incurcat planurile de lider pe viata ale lui Cristian Buican! Si-atunci s-a declansat TEROAREA! Prin presiuni si, dupa cum sustin unele surse din interiorul organizatiei judetene, si santaj (?!), oamenii care, cel putin teoretic, l-ar fi sustinut pe Florin Citu si nu l-ar mai fi votat pe Buican pentru un nou mandat de presedinte – au fost FORTATI (hai sa spunem – determinati!) sa-si retraga candidaturile la functia de membru al BPJ al PNL Valcea! Aceasta este democratia originala de la PNL Valcea! RUSINE!!!!!!!

Tiberiu Pirnau

