Constantin Radulescu: „Am reangajat salariații disponibilizați de la RAJDP, le-am plătit despăgubirile și, în fiecare an, au fost contractate lucrări noi”

„După ce, în anul 2016, am găsit-o aproape închisă, an de an, Regia Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea a devenit competitivă, înregistrând chiar și profit. Am reangajat salariații disponibilizați, le-am plătit despăgubirile și, în fiecare an, au fost contractate lucrări noi. Rezultatele sunt vizibile: profit net în valoare de 1 milion lei, în 2020; achiziționarea unei noi stații de asfalt cu utilaje aferente; punerea în funcțiune a acesteia și livrarea de asfalt de cea mai bună calitate, la prețuri competitive, chiar și pentru clienții privați! Pentru toate aceste realizări, le sunt recunoscător celor care muncesc în RAJDP, și pe care eu i-am numit «eroii mei de fiecare zi» fiindcă au avut încredere în mine și au făcut și fac drumuri bune pentru vâlceni, uneori la temperaturi extrem de ridicate”, a declarat recent Constantin Rădulescu, presedintele Consiliului Judetean Valcea.