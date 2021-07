Andrei Gheorghiu (USR) arunca bomba: Virgil Pîrvulescu nu are nevoie de parteneri, ci de supuși care să-i respecte strict dorințele personale

Am evitat să intru în discuții contradictorii cu domnul Pîrvulescu, din respect pentru anumiți reprezentanți ai PNL, cu care am avut o bună colaborare. Am făcut compromisuri care au reușit să mențină această alianță și doresc să punctez câteva lucruri.

1️⃣ Virgil Pîrvulescu nu are nevoie de parteneri în cadrul alianței, ci de supuși care să-i respecte strict dorințele personale. În aproape opt luni de parteneriat, fiecare întâlnire a însemnat compromis după compromis, am asistat la impunerea politicii bunului plac în cadrul ședințelor interne, în timp ce în public a fost mimată politica bunului simț. Am tolerat acest comportament cameleonic, considerând că este nevoie de timp pentru ca domnul Pîrvulescu să se acomodeze și să se adapteze la noua funcție, pe care de la bun început a înțeles-o greșit. Lupta intereselor personale, deghizată într-o luptă de principii a continuat, iar Alianța pentru Râmnic a devenit o Alianță pentru Virgil Pîrvulescu & Co.

2️⃣ Am cerut în nenumărate rânduri comunicare și respect, dar de fiecare dată ni s-a răspuns cu impunere și amenințări că nerespectarea votului în ședințele de consiliu local ne va face direct responsabili de ruperea alianței. Am tolerat toate acestea până în momentul în care domnul Pîrvulescu mi-a solicitat să votez împotriva îndeplinirii atribuțiilor ce îmi revin pe fișa de post ca viceprimar, prin contractarea creditului care asigura cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene. Aprobarea acelui credit va însemna pentru noi demararea unor proiecte importante, precum:

➡️ Reabilitare urbană Calea lui Traian

➡️ Amenajare parc Dealul Capela – pădure parc

➡️ Reabilitare școli, internate, săli de sport, dispensar TBC

➡️ Construire bază sportivă și bazin de înot

➡️ Amenajare locuințe sociale

➡️ Realizarea unor artere de circulație

➡️ Centru de educație inovativă

➡️ Reabilitare blocuri

➡️ Realizarea de piste de biciclete

➡️ Reabilitare Casa Olănescu

➡️ Centru multifuncțional de relaxare și agrement Ostroveni

➡️ Parc științific și tehnologic

➡️ Delta Parc

➡️ Reabilitare termica instituții publice

➡️ Construirea de parcări park&ride,

și multe alte proiecte importante pentru dezvoltarea orașului.

3️⃣ Nu au putut exista discuții constructive, nu s-au putut aplica obiectivele comune propuse prin parteneriatul de colaborare, domnul Pîrvulescu a avut un singur obiectiv: prin instrumente și modalități demagogice și populiste să inducă ideea unui dușman ce trebuie supus oprobiului public. Am constatat chiar, că deși votul era impus, dacă ecourile opiniei publice erau nefavorabile, vina era aruncată la USR în totalitate.

❌Închei prin a tranșa falsa idee propagată tot de domnul mai sus menționat: USR Vâlcea nu are niciun parteneriat cu PER sau PSD, USR Vâlcea rămâne fidel aceluiași partener pentru care a decis să existe politic – cetățeanul. Vom încuraja și vom comunica în egală măsură cu orice partener politic, dispus să construiască și să dezvolte comunitatea locală, pentru că administrația înseamnă fapte, nu vorbe, iar în 2024, singurii care vor putea să tragă o linie și să judece în consecință vor fi cetățenii, în funcție de obiectivele pe care am reușit să le îndeplinim fiecare dintre noi, oamenii politici.

Minciuna are picioare scurte, domnule Pîrvulescu, dar important este că scoate la iveală adevărul. Mult succes!

Andrei Gheorghiu, presedinte USR Valcea