Vand casa cu teren 1500 mp in Mihaesti, aproape de Ramnicu Valcea 

Vand casa cu teren in Mihaesti la 16 km fata de oras

Oferit de Proprietar

Camere 3 camere

Suprafata utila 80 m²

Locuinta mobilata / utilata Partial

Vand casa in Mihaesti, sat Magura. Casa este situată la strada principala si este contruita din BCA in anul 1997. Este formată din 3 dormitoare, baie, bucătărie, hol, camara. Racordata la reteaua de energie electrica si la reteaua de apa a localitatii. Se poate introduce si gaz, conducta fiind la poarta. Casa este mobilată + 1500 metri patrati teren. Acoperis nou, anvelopare termică, instalatie sanitară refacuta, canalizare noua, fosa septica, poarta noua, gard nou, panou exterior incalzire solara etc. Pret: 63.000 euro. Relatii la tel: 0773876372