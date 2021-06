Un investitor îi acuză de EXCES DE PUTERE si ABUZ DE DREPT pe consilierii locali PNL si USR de la Ramnicu Valcea. Se cer despagubiri de sute de mii de euro!

Societatea ASTON TEHNOLOGY SRL a depus o plangere prealabila prin care solicita emiterea unei noi Hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe documentatia de urbanism PUZ si RLU: Schimbare functionala din L2 in M1 pentru construire locuinte colective, punctul Troianu, Ramnicu Valcea. Societatea mai solicita si plata unei despagubiri, pentru repararea pagubei create prin respingerea PUZ-ului de mai multe ori de catre consilierii PNL si USR, in valoare de 91.785 euro pentru fiecare luna de intarziere, incepand cu data de 22.04.2021 si pana la data emiterii hotararii de aprobare a documentatiei. Plata va fi facuta in solidar de catre consilierii locali PNL si USR si CL.

In opinia investitorului ne aflam in prezenta unui incontestabil abuz de drept, manifestat printr-un vadit exces de putere de catre unii membri ai Consiliului Local Ramnicu Valcea, desi o parte din consilierii care s-au abtinut la vot au avizat favorabil anterior documentatia PUZ. In aceasta speta, consilierii locali Bulacu Cezar, Craciunescu Grigore, Pavelescu Lucian, Pirvulescu Virgil, Popa Bogdan, Proteasa Radu, Simoiu Cristian, Stan Narcisa, Strambei Ionela, Gheorghiu Andrei, Manda Petrisor si Radulescu Andreea se fac cuplabili personal de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, apartinand ASTON TEHNOLOGY SRL.

Tiberiu Pirnau