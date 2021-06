Stefan Vuza: Decizia corecta este de a imparti succesul cu chimistii mei! Compania ofera bonusuri de peste 1000 lei net pentru fiecare angajat!

„Anul 2021 este anul trei de funcţionare împreună a celor două platforme de la Chimcomplex şi de la Oltchim, an care se arată că va fi cel mai bun an din istoria Grupului de până acum! Credem că acesta este doar începutul trendului ascendent cu condiţia să ne continuăm investiţiile şi să fim o echipă! Astăzi ne-am atins doar o treime din ţintele strategice şi mai avem multe de implementat, dar tot astăzi încep să se vadă rezultatele efortului depus împreună, ce vin mai ales în urma investiţiilor cât şi a sinergiilor fuziunii dintre cele două mari combinate! Este un efort de echipă şi dorim acum acest succes să-l împărţim cu întreaga echipă de salariaţi! Chiar dacă avem negocieri cu sindicatele abia la începutul anului viitor, eu cred că putem recompensa oamenii noştri mai devreme pentru că merită! Este adevărat că încă avem datorii bancare, dar cred că ele mai pot aştepta, am rambursat 100 de milioane de euro în numai 2 ani, iar decizia corectă acum este de a împărţi succesul cu chimiştii mei pentru că viaţa se trăieşte Acum şi nu numai mâine!” – a scris Preşedintele Grupului C.R.R., Ştefan Vuza, în adresa sa, către salariaţi, care a ajuns la noi „pe surse”.

Si noi, ca valceni, suntem mândri că Oltchim merge bine şi că este ca o platformă industrială ce oferă stabilitate şi perspectiva întregului oraş Ramnicu Valcea. Suntem mândri pentru că platforma nu a avut destinul tragic al altor fabrici cum au fost cele din Braşov (Tractorul, Camionul) sau Timişoara (Solventul) şi nu mai prezentam nenumărate alte exemple din ţară. Acest lucru se datorează numai antreprenorului care a riscat totul, a muncit fără întrerupere în ultimii 9 ani şi s-a implicat personal (şi puţini ştiu că atunci când Ştefan Vuza este la Ramnicu Vâlcea, el vine la combinat încă de la 5 dimineaţa) iar noi credem că trebuie să apreciem şi să multiplicăm astfel de exemple!

Clasa antreprenorului Ştefan Vuza este confirmată încă o dată prin iniţiativa sa de astăzi prin care o companie mare oferă tuturor salariaţilor săi bonusuri de peste 1000 lei net fiecăruia, chiar dacă nu este prevăzut în contractul de muncă, împărţind succesul companiei cu toţi cei care au muncit în ea şi nu numai cu managerii!

Este un exemplu pentru ceilalţi antreprenori români care arată viziune, onestitate şi caracter!

Ne aducem aminte că Stefan Vuza a spus în primele zile după preluarea Oltchim-ului că: „Fabrica îşi alege patronul şi nu invers!” Şi acum am înţeles ce a vrut să zică, pentru că putem fi din nou mândri cu Oltchim-ul nostru în ţară, dar si la nivel international!

Oltchim (actual Chimcomplex) este acum o companie corectă, care are grijă de salariaţii săi şi la greu, dar mai ales la bine! Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie ca antreprenorul să fie de calibru şi să fie în liga potrivită şi aici credem că Oltchim a avut noroc. Dorim ca acest gest să fie copiat de cât mai multe companii din oraş şi judeţ, dacă au rezultate bune, pentru că aceste rezultate sunt făcute împreună cu salariaţii.

Felicitări Domnului Vuza care este primul mare antreprenor român care din proprie iniţiativă împarte rezultatul succesului companiei anticipat cu toţi salariaţii săi!

Tot în această scrisoare către salariaţi, aceştia sunt întrebaţi cum vor dori să primească acest bonus estimat la 1000 lei net pentru acest an, gest care speram că se va mai întâmpla şi anul viitor.

Astfel te rugăm să ne scrii părerea ta prin care să stabilim metoda de plată a bonusului: O distribuţie egală aşa cum avem deja contractul colectiv de muncă vechi; O distribuţie în trepte în funcţie de gradul de implicare a fiecăruia dintre noi; Prin a oferi gratuit pachete de acţiuni la preţuri de excepţie; Prima anuală în anii cu rezultate bune cum este acesta – se mentioneaza in scrisoarea adresata salariatilor.

Vă ţinem la curent cu ce vor decide salariaţii!