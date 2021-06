SC Civil Speed SRL, cel mai mare profit al unei firme de constructii din judetul Valcea! 112 miliarde lei vechi!

Firma de constructii Civil Speed SRL din Valcea, profit de 11.225.469 lei (adica 112 miliarde lei vechi!!!) in anul 2020! Cel mai mare profit al unei firme de constructii din judetul Valcea! Civil Speed, firma lui Mircea Amarazeanu, a crescut de zeci de ori ca si cifra de afaceri in cei 10 ani de activitate! De cand a intrat in afaceri cu institutiile publice, in special cu Consiliul Judetean Valcea, profitul acestei firme a crescut cu viteza rachetei supersonice! Normal! Gurile rele spun ca Amarazeanu este o biata marioneta, altul ar fi patronul! Sau patroana?! Pai daca e asa, sa cerceteze institutiile abilitate!

CIVIL SPEED SRL

Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) Cod CAEN 42 – – Obiect Activitate Lucra – – Descriere Activitate Aceasta clasa include: – –

Cifra

Afaceri Profit

Net Datorii Active

Imobilizate Active

Circulante Capitaluri

Proprii Angajați

(nr. mediu) 2020 38 320 077 11 225 469 8 162 262 13 705 982 20 346 477 18 667 116 80 2019 24 605 945 6 443 285 7 281 725 13 565 236 7 764 231 10 704 808 57 2018 13 597 500 2 711 010 5 169 059 8 760 224 5 359 542 4 839 575 44 2017 10 270 405 1 085 061 2 582 713 3 799 819 2 481 475 3 278 938 44 2016 9 128 450 2 166 241 2 149 972 2 975 635 3 346 889 3 606 798 46 2015 8 790 864 1 601 938 2 060 823 1 466 597 4 093 863 2 722 623 36 2014 6 909 708 2 161 207 1 300 528 890 763 3 089 968 2 280 685 21 2013 2 661 611 109 832 1 500 882 285 755 1 543 406 166 743 15 2012 2 304 645 53 507 960 719 166 918 1 010 946 56 911 18 2011 1 488 980 3 204 593 755 60 949 562 694 3 404 16 Cifra AfaceriProfit Net20102011201220132014201520162017201820192020-5,000,00005,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,000RON x Cifra Afaceri Profit Net 2010 2011 1,488,980 3,204 2012 2,304,645 53,507 2013 2,661,611 109,832 2014 6,909,708 2,161,207 2015 8,790,864 1,601,938 2016 9,128,450 2,166,241 2017 10,270,405 1,085,061 2018 13,597,500 2,711,010 2019 24,605,945 6,443,285 2020 38,320,077 11,225,469 Moneda RON EUR USD

