Romeo Impex, lider în calitate si dezvoltare imobiliară!

Romeo Impex este compania cu cea mai dinamică și cantitativă dezvoltare imobiliară din Râmnicu vâlcea ce datează din 2007, iar în cei 14 ani de experiență, am dezvoltat peste 750 de apartamente in 6 blocuri diferite.

Cand vine vorba de familii mulțumite, nu ne raportăm la ordinul zecilor, ci sutelor. Pana in prezent am mulțumit peste 600 de familii si continuăm s-o facem.

Majoritatea proiectelor aflate în portofoliul companiei sunt UNICE din toate punctele de vedere si au dat startul unui nou trend in Râmnicu Vâlcea, acela fiind “MODERN”. Toată “piața” imobiliară din oraș avea si are ca punct de plecare Romeo Impex. Preturi, design, arhitectură, compartimentări și multe altele.

Ansamblul Rezidențial Central este PRIMUL si unicul ansamblu de locuinte, ce a luat nastere in 2010, moment în care Râmnicu Vâlcea a cunoscut o nouă etapă, și anume, MODERNIZAREA. Este compus din 4 blocuri cu un număr total de peste 900 de apartamente, totodată fiind singurele clădiri de locuinte care pot fi considerate chiar si “fortărețe” datorita nivelului RIDICAT de siguranță ce este adus de materialele folosite. Structura pe cadre de beton, nu zidărie. Beton B650 – B700 (Rezistă împotriva seismelor pana la 8 grade pe scara Richter) , nu B450 – B500. Vată bazaltică, nu polistiren. Sistem de ultima generatie anti-incendiu compus din senzori de fum pe fiecare nivel, hidranti si stingatoare la fiecare nivel, usi anti-incendiu la fiecare nivel + un lift anti-incendiu.

Schimbarea locuinței este o mișcare importantă și uneori chiar unica in viata, de aceea trebuie tratată ca atare. Investiți într-o companie sigură deoarece vă investiți banii, viața, viitorul si familia.

