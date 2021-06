Pamflet – Soricelul de la biblioteca chitaie jalnic, plin de frustrari si rautati!

Cand esti lenes si incapabil sa construiesti ceva in mediul privat, prin propriile forte, te angajezi la stat. Si aici – trai neneaca pe banii fraierilor, adica ai nostri, ai tuturor, in special pe banii privatilor care cotizeaza la bugetul de stat! Cam 50 la suta dintre functionarii publici din Romania trag mata de coada prin birourile caldute si incaseaza salarii barosane! Un astfel de specimen s-a aciuat de mai multi ani si pe la Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul. Plin de ifose si aferat din cale afara, o veritabila forma fara fond, a ajuns Gagauta acesta sa dea note la mers ziaristilor valceni! Ce il recomanda pe ipochimenul frecator de menta?! Nimic! Nu este nici macar sobolan de biblioteca, este un biet soricel ce chitaie subtire pentru rotita de cascaval ce i-o arunca din cand in cand, in scarba, directorul bibliotecii Remus Grigorescu (pe care l-a muscat de fund in trecut, in stil de mare mizerabil!). Individul ar merita un sut in partea dorsala, sa fie trimis la munca adevarata, nu sa zgaraie tastatura statului, plin de frustrari si rautate!

Valentin Chitulescu