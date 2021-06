Incident violent in Parcul Mircea cel Batran din Ramnicu Valcea!

Incident violent in Parcul Mircea cel Batran din Ramnicu Valcea! Sambata, 05 iunie, in jurul orei 19.20, o fetita aflata la locul de joaca din parc a lovit usor, din greseala, o alta fetita. Mama copilului lovit se afla in restaurantul din zona si a venit valvartej, cu o falca in cer si alta in pamant, certand-o violent pe cealalta fetita. Mama copilei certate a intervenit si cu calm a rugat-o pe femeia recalcitranta sa foloseasca un limbaj mai civilizat. Reactia a fost una spontana, de Vestul Salbatic, mama fetitei lovita in joaca de alt copil i-a infipt mana in gat celeilalte femei si a trantit-o la pamant! In urma loviturii femeia s-a lovit puternic la cap, pierzandu-si pentru cateva minute constiinta. Dezamagitor si strigator la cer este faptul ca nicio persoana prezenta in zona nu a intervenit sa o ajute pe victima cazuta la pamant! In 15 minte a ajuns la fata locului si un echipaj de politie, tarziu deoarce agresoarea isi luase deja talpasita! Socata, victima incidentului va depune plangere penala si va scoate certificat medico-legal. Le sugeram politistilor sa-si faca treaba cu profesionalism si sa ridice inregistrarile video de pe camerele din zona (restaurant Kyos). De asemenea, asteptam un punct de vedere al IPJ Valcea referitor la acest incident si masurile legale dispuse!