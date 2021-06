În acest an, Primăria comunei Vlădești are un buget local estimat la suma de circa 6 milioane de lei

În acest an, Primăria comunei Vlădești are un buget local estimat la suma de circa 6 milioane de lei. Pe de altă parte, Consiliul local al comunei Vlădești, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.02.2021, a aprobat asocierea unităților administrativ-teritoriale Comuna Vlădești, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olănești și comuna Buneşti în vederea elaborării şi implementării proiectului „Construirea reţelei inteligente de distribuţie gaze naturale în comuna Vlădești, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olănești și comuna Bunești”. S-a mai aprobat încheierea unui acord de parteneriat între cele 5 unități administrativ- teritoriale. În acest an, Primăria comunei Vlădești va începe valorificarea turistică a platoului de la „Lacul Frumos”, o zonă care se pretează pentru sport, calitatea aerului din zonă, puternic ozonificat este o premisă pentru a valorifica în scop turistic. Pentru acest mandat, cel mai îndrăzneț proiect al primarului comunei Vlădești, Adrian Cosac, privește amenajarea unui complex balnear. Între proiectele Primăriei Vlădești există și dezvoltarea turismului de altfel, atât prin acest Complex balnear cu apă sărată, dar și prin stimularea zonei agro-turistice din vecinătatea Mănăstirii Sfântul Nectarie. În toamna anului trecut, primarul Adrian Cosac a fost la CNI pentru a se intersa de stadiul proiectului cosntruirii unei baze sportive: „Vreau să fac un stadion de dimensiuni până la categoria B. Baza actuală, pe care doream să o transformăm prin acest proiect, nu permite ceea ce dorim. însemna să demolăm tribunele, să complicăm lucrurile. Aşa că, cel mai bine, facem noul stadion la Fundătura, unde avem un izlaz comunal şi zona este superbă. Iarna, mai organizăm serbările zăpezii în zona respectivă”, a explicat primarul. Revenind la proiectul privind amenajarea noii baze sportive, primarul Adrian Cosac a reiterat faptul că acest proiect este estimat la 2,5 milioane de euro. În mandatul acesta, prioritățile primarului Adrian Cosac sunt: extinderea rețelelor de gaze, de apă, canalizare și modernizarea drumurilor în zonele izolate.