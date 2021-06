Drumul de la vis, la realitatea propriului tău șemineu se parcurge în 7 pași

De foarte mult timp ai visat cu ochii deschiși la căldura îmbietoare a focului pe lemne, la atmosfera deosebită și la clipele de intimitate, de relaxare totală alături de familie sau persoana iubită, la adăpostul unui semineu magic. Acum este momentul să treci de la vis, la realitatea de a deține la tine acasă un astfel de dispozitiv termic, plin de calități practice și beneficii sentimentale. Și chiar dacă drumul este lung, nu vom fi singuri în această “călătorie”, avându-i alături pe cei de la PEFOC.

Așadar, conform specialiștilor din universul fascinant al termicelor premium, iată care sunt cei 7 pași pe care trebuie să-i parcurgem dacă ne dorim momente speciale și clipe de neuitat, la gura șemineului perfect.

Alege-ți șemineul în funcție de personalitatea și stilul locuinței tale

De la modelele clasice și până la cele moderne, cu focar de semineu încastrat în perete, șemineele sunt vedeta oricărei locuințe. Acestea atrag atenția fiecărui musafir în parte și sunt locul preferat de petrecut timp de calitate în compania familiei, după zilele istovitoare de la muncă.

Oferă-i căminului tău sentimentul de “acasă”

Dacă vrei ca șemineul tău să fie mai mult decât o soluție de încălzire, asigură-te că acesta va reflecta o parte din personalitatea ta. Astfel, poți alege dintr-o mulțime de finisaje, materiale și stiluri de seminee pe lemne (moderne, rustice sau cu aspect premium). Singura limită fiind propria ta imaginație.

Alege modelul de șemineu care ți se potrivește

Șemineul poate fi utilizat pentru a încălzi o singură încăpere sau întreaga locuință. De aceea, în momentul în care alegi modelul de șemineu trebuie să ții cont de combustibilul folosit (lemne, gaz, peleți, curent), locul unde va fi amplasat, suprafața și alte particularități.

Șemineul poate fi o soluție și pentru apartamentul de la bloc

În cazul în care locuiești la bloc, trebuie să știi că cea mai bună variantă este un bioșemineu. Acesta are flacără reală, dar nu are nevoie de cos fum așa cum se întâmplă în cazul șemineelor pe lemne. În plus, acesta ocupă foarte puțin spațiu și este foarte elegant, fiind integrat direct în peretele apartamentului. O altă variantă sunt șemineele electrice, ce imită perfect jocul de flăcări, putând fi controlate cu ușurință de la distanță cu ajutorul telecomenzii.

Tipul de combustibil

Un aspect esențial de care trebuie să ții cont atunci când alegi tipul de șemineu este combustibilul. Astfel, poți opta pentru:

șemineu pe lemne – acesta necesită lemn de esență tare pentru a oferi un randament superior;

bioșemineu – funcționează cu bioetanol, este disponibil în modele variate și nu necesită coș de evacuare;

șemineu pe gaz – oferă confort termic, sunt ușor de întreținut și sunt sigure în exploatare;

șemineu electric – acestea dispun de cu afișaj 3D deosebit de realist, te ajută să economisești și nu necesită întreținere specială;

Oferă atenție coșului de fum

Fie că locuința ta are deja un coș de evacuare a fumului, fie că trebuie să construiești unul de la zero, este important să te asiguri că șemineul dispune de un coș de fum corect dimensionat. Astfel, cere ajutorul unui specialist PEFOC pentru a fi sigur că modelul de coș ales este cel potrivit pentru un focar de șemineu performant.

Evaluează-ți bugetul disponibil

Oricine își dorește să economisească atunci când începe un nou proiect. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de construcția unui șemineu, nu poți face rabat de la calitate. Prin urmare, dacă vrei costuri mai scăzute, cere ajutorul unei firme specializate în șeminee, care te va ajuta să alegi varianta perfect sincronizată cu bugetul pe care îl ai la dispoziție.

Meșterii sibieni de la PEFOC formează o echipă cu renume și experiență dovedite în cele peste două decenii petrecute în industria comercializării și montajul profesional de soluții alternative de încălzire. Vei găsi tot ceea ce îți dorești din stocul propriu de șeminee premium, focare, coșuri de fum, sobe moderne sau rustice și unele dintre cele mai bune grătare de grădină. Specialiștii îți vor oferi toate informațiile și sfaturile de care ai nevoie, pentru a te bucura cu adevărat de un nou nivel al confortului absolut, direct la tine acasă!