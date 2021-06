Documente INCENDIARE! Virgil Pirvulescu, viceprimarul liberal de la Ramnicu Valcea, este un IMPOSTOR! CV falsificat!

Virgil Pirvulescu, viceprimarul liberal de la Ramnicu Valcea, este un IMPOSTOR in ceea ce priveste studiile universitare! De pe site-ul virgilpirvulescu.ro/cine-sunt#studii-si-experienta-profesionala aflam ceea ce spune Pirvulescu despre el insusi: Mi-am început pregătirea în domeniul economic încă de la o vârstă fragedă, o dată cu admiterea la profilul contabilitate din cadrul Liceului “Gib Mihăescu”, din Drăgășani. După absolvirea liceului am urmat o facultate de același profil, la Academia de Studii Economice, din București. Jumatate de adevar, combinat cu o minciuna ordinara: adevarul este ca a absolvit liceul din Dragasani, MINCIUNA: Pirvulescu nu a urmat nici macar O ZI cursurile Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Politicianul Pinochio a urmat in perioada 1993-1998 cursurile Facultatii Management Marketing in Afaceri Economice Ramnicu Valcea din cadrul Universitatii Constantin Brancoveanu, FRECVENTA REDUSA (adica nici macar nu a mers la facultate!) dupa cum reiese din foaia matricola (seria UCB nr. 588 din 24.07.1998) – vezi foto atasata.

Lui Virgil P. i-a fost rusine, jena timp de 22 de ani, sa treaca in CV (vezi foto atasate) ce facultate a absolvit cu-adevarat! In CV-ul depus la toate institutiile angajatoare din ultimii ani – fostul candidat PNL la Primaria Ramnicului a trecut ca in perioada 1991-1997 (alta minciuna, perioada reala a studiilor fiind 1993-1998) a fost student la Facultatea de Relatii Economice Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti (un FALS, avand in vedere ca in realitate a urmat cursurile Facultatii Management Marketing in Afaceri Economice Ramnicu Valcea din cadrul Universitatii Constantin Brancoveanu).

Interesant este ca Virgil Pirvulescu, omul care pozeaza in atoatestiutorul, cu o ingamfare iesita din comun, a fost un student submediocru, obtinand nota 5 la examene la urmatoarele discipline de invatamant: economie politica, economie mondiala, matematici aplicate in economie, statistica generala si economica. Si cand te gandesti ca acest individ, cu 5 pe linie, a ocupat ulterior functii de conducere in finantele locale si nationale si acum a fost ales viceprimar de consilierii PNL si USR, mintindu-i ca este absolvent de ASE! Rusine, Virgil Pirvulescu!

Seful de partid, deputatul Cristian Buican, il ironizeaza frecvent pe presedintele CJ, spunandu-i ca are studii la… bariera (referindu-se la apropierea Universitatii Constantin Brancoveanu de bariera de cale ferata)! Constantin Radulescu nu si-a ascuns niciodata studiile universitare sau universitatea unde a absolvit! Omul a fost corect! Nu a fost un impostor, nu si-a falsificat CV-ul, ornamentandu-l cu MINCIUNI! Ce spui, musiu Buican, acum despre omul tau de la Primaria Ramnicu Valcea?! Ti-a cazut bariera in cap?!

Din CV-ul lui Virgil Pirvulescu aflam si alte chestiuni foarte interesante:

1988 – 1990 – IAS Dragasani, economist ferma (economist cu studii liceale?!) 1990 – 1993 – Primaria Gusoeni – contabil sef ( fara studii superioare?!) 1993 – 1998 – Directia Finantelor Publice Valcea – Serviciul revizie fiscala, Serviciul Solutionare Contestatii – inspector (pentru a ocupa functia de inspector trebuie sa ai o facultate finalizata, ceea ce nu avea Pirvulescu!)

Alte comentarii sunt de prisos!

IMPOSTÓR, -OÁRE, impostori, -oare, s. m. și f. Persoană care caută să înșele, profitând de necunoștința sau de buna-credință a oamenilor; șarlatan, mincinos. ♦ Persoană care, prin minciuni și prefăcătorie, își arogă o falsă identitate (și competență), vrând să pară ceea ce nu este; farsor. – Din fr. imposteur, lat. impostor.

ECONOMÍST, -Ă, economiști, -ste, s. m. și f. 1. Persoană care se ocupă cu studierea și analiza proceselor și fenomenelor economice; specialist în științele economice. 2. Adept al economismului. – Din fr. économiste, (2) din rus. ekonomist.

Tiberiu Pirnau