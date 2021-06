DEZVALUIRI INCENDIARE! Seful CSM, judecatorul valcean Bogdan Mateescu, AMENINTA magistratii incomozi! 

Judecătoarea de la Curtea de Apel Cluj, Adina Lupea, se plânge că președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Bogdan Mateescu, încearcă să reducă la tăcere magistrații care își exprimă public opiniile.

”O singura constatare, de data asta cred comuna cu a domnului Danilet. Nici pe vremea lui Stanoiu nu s-a intamplat asa ceva.

Au fost de-a lungul anilor magistrati, multi, care si-au permis sa critice si sa se exprime, pentru ca inca nu s-a incriminat in cazul nostru delictul de opinie, cata vreme se vorbea de sistem, de sefi de institutiii, de masuri luate, de deficiente. In plus, membrii CSM sunt alesii nostri si trebuie sa accepte criticile. In limitele deontologiei profesionale.

Am fost de multe ori in dezacord major cu alti colegi, si pe opinii, si pe manifestari, Niciodata insa, repet, NICIODATA, nu mi-am reclamat un coleg la inspectie pentru ca gandeste cu voce tare si m-ar deranja gandirea lui, desi am avut sesizari la IJ despre care am banuieli aproape certe ca au pornit de la informatii, false, din cadrul sistemului.

Urasc delatiunea, nu imi plac oamenii care nu pot vedea dincolo de universul lor, nu am incredere in personaje care abia dintr-o functie de conducere isi dovedesc caracterul si regret ca traiesc asemenea vremuri spre sfarsitul carierei mele, care sper ca se va termina prin pensionare, nu prin cercetari disciplinare pentru ca am o opinie despre sistem. Sau despre tara. Sau despre lume. Sau despre orice , cata vreme imi pastrez decenta in exprimare si sunt atenta la criticile formulate public.

Domnului Mateescu ar trebui sa i se reaminteasca ca ani de zile a avut dreptul la o foarte larga libertate de exprimare pe niste forumuri yahoo de magistrati. Apoi pe facebook. Ca a criticat, la randul lui, chiar sarcastic uneori, regimuri, ministri, inclusiv colegi.Membrii din cele doua CSM anterioare cunosteau continutul postarilor lui. Nimeni nu s-a gandit sa il reclame. De ce? Pentru ca se respecta dreptul la opinie, chiar daca domnia sa facea parte dintr-o generatie la inceput de drum initial, care a fost incurajata sa se exprime.

Tocmai pentru curajul, sa ii zic asa, dovedit in acele postari, domnul judecator Mateescu, colegul nostru de la Judecatoria Ramnicu Valcea, a dobandit o notorietate nationala care l-a ajutat sa acceada in CSM.

Ce se intampla cu el acum, mie imi scapa. Imi scapa si cum vrea sa apere sistemul de magistrati ca si Madalina sau Adriana, imi scapa apetitul lui de acum pentru reclamatii, sesizari, plangeri.

Ii reamintesc ca are multe alte atributii acum. Si daca va face o sesizare si pentru asta, voi explica Inspectiei despre ce si cine vorbim, despre intoleranta fata de alte opinii, despre cum a avut succes si vizibilitate in profesie tocmai pentru ca nimeni nu l-a cenzurat.

Si ii mai transmit ceva.

Eu te cunosc, Bogdan. Vrei tu sa stergi acum etape, insa etapele acelea te-au format, domnule presedinte. Regret ca te-au format pana la faza in care faci sesizari colegilor, oarecum asa, pe banda rulanta.

Si inca ceva. Functia de presedinte al CSM este temporara, mai sunt vreo 7 luni. Dupa, devii un simplu judecator, asa cum esti de fapt si cum suntem noi toti. Daca tu vrei sa iti marchezi in asa fel mandatul, te asigur ca vei ramane in mentalitatea noastra ca si unul de trista amintire. Singurul presedinte de CSM care a facut o obisnuinta din a-si reclama colegii.

Pentru mine e trist. Pentru tine, probabil, postarea mea e o insulta.

Cam atat. Mai multe nu mai am ce sa iti spun, domnule judecator.

Decat sa iti cumperi o oglinda mare in care sa te uiti atent!”, a comentat Adina Lupea, una dintre judecătoarele din România cu multe opinii în spațiul public, conform stiridecluj.ro