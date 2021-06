Deputatul Laurentiu Cazan il sustine pe premierul Florin Citu la presedintia PNL. Buican va avea, in sfarsit, un contracandidat puternic la sefia PNL Valcea! 

În plină campanie electorală internă între premierul Florin Cîțu (vâlcean la origini) și președintele Ludovic Orban, Cazan declară că îl va susține pe primul – relateaza gazetavalceana.ro. ,,Nu aș vrea să se înțeleagă că prin gestul meu angajez cumva toată filiala sau delegații de la viitorul Congres. Personal îl susțin pe Florin Cîțu nu doar pentru că este vâlcean, ci și pentru că îmi place viziunea lui despe politică și administrație. Are o viziune modernă asupra dezvoltării țării și cred că o poate pune mai bine în aplicare dacă va fi președintele principalului partid de guvernământ” a declarat Laurențiu Cazan.

Florin Cîțu și-a lansat recent candidatura pentru președinția partidului. Alegerile vor avea loc la finalul lunii septembrie 2021. Până atunci, toate organizațiile și filialele teritoriale vor trebui să-și aleagă birourile de conducere, liderii și delegații la congres.

Ziarul de Valcea saluta gestul curajos al deputatului Laurentiu Cazan, care se delimiteaza astfel de politica dictatoriala din ultimii 12 ani a presedintelui de filialala, incremenit in proiect, Cristian Buican. Surse din interiorul PNL Valcea afirma ca in jurul lui Cazan se grupeaza din ce in ce mai multi liberali. Unul dintre ei este si Victor Popescu.

Foto: Gazeta Valceana