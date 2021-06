Daniela Otesanu, deputat PSD: Luați-o mai ușor, aveți grijă de români!

Ce s-a întâmplat în această săptămână în Parlament frizează penibilul și adevărul așa cum poate fi el spus. Am fost într-o sală în care democrația respira din ce în ce mai greu .A fost un adevărat simulacru în ședința Comisiilor Juridice reunite. Am asistat la o execuție cu public. Am fost prezentă la un spectacol regizat de PNL, USR-PLUS și UDMR, în care ni s-a transmis că ei au voturile și asta este tot ceea ce contează!

Despre moțiunea împotriva ministrului Ghinea, ce să mai spunem….???? Că acest domn ne-a sfidat în permanență, pe noi și pe cei care ne-au votat? Că PNRR este un eșec cu efecte prelungite…??? Mai aveți putere, mai aveți răbdare????

Daniela Otesanu, deputat PSD