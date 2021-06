DANIELA CAMELIA ROMCESCU, CANDIDAT PSD LA FUNCȚIA DE PRIMAR: ”DIN 27 IUNIE, VOI CONTINUA MUNCA UNUI PRIMAR BUN ȘI DEVOTAT COMUNEI SLĂTIOARA!”

Stimați concetățeni,

Alegerile care se vor desfășura pe 27 Iunie 2021, în comuna noastră, reprezintă pentru mine foarte mult, deoarece iubesc comuna în care trăiesc împreună cu toată familia mea, iubesc oamenii de aici și cred cu tărie că, numai continuând împreună, putem arată că un crez al nostru “Bine faci, bine găsești!” este posibil și în Slătioara.

Din 27 iunie, voi continua munca unui primar bun și devotat acestei comune, alături de care am muncit eu și colectivul primăriei în toți anii în care Sorin Romcescu a ocupat această funcție.

Sorin Romcescu este alături de mine în acest proiect pentru că funcția de primar este, în primul rând, a oamenilor, iar noi am pus întotdeauna oamenii pe primul plan. Eu știu ce am de făcut. Am lucrat mulți ani în administrația localității. Mai mult, știu puterea economică a comunei Slătioara și modul prin care pot fi obținute fonduri naționale și fonduri europene pentru dezvoltare și modernizare.

Sunt un om al cifrelor, ca și Sorin Romcescu. Dar sunt și un om al faptelor, la fel ca el. Oamenii așteaptă de la un primar fapte și vom continua să înfăptuim împreună viitorul comunei noastre.

Sunt încrezătoare în alegerea cea bună pe care o veți face duminică, 27 iunie 2021.

Vom continua să lucrăm împreună la un prezent mai bun pentru noi toți și la un viitor mai atractiv pentru tinerii din comuna Slătioara!

Cu prietenie,

Daniela Camelia ROMCESCU

Candidat la funcția de PRIMAR

al comunei Slătioara

Realizat de SC REBEDIT SRL, Comandat de Partidul Social Democrat-Vâlcea, CMF: 5121001