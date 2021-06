Cum să accesorizezi balerinii astfel încât toată lumea să te remarce

Foarte multe femei aleg să poarte balerini pentru că sunt versatili și foarte confortabili. În zilele în care ai foarte multe de rezolvat, însă, ești nevoită să adopți o ținută elegantă, sunt o alternativă fericită la pantofii cu toc atât de incomozi uneori, și în același timp te salvează atunci când nu vrei să porți pantofi sport.



Cum poți să ieși în evidență cu ajutorul balerinilor



Balerini cu rochii ample midi. Imaginează-ți următorul scenariu: ești invitată să participi la un garden party. Evident, nu e indicat să porți tocuri pentru a nu strica gazonul, însă trebuie să fii elegantă. Alege o rochie amplă midi sau o salopetă fluidă și poart-o cu niște balerini simpli și delicați. Poți alege o nuanță nude sau în culori pastel, astfel încât să nu faci notă discordantă cu evenimentul. Un mare avantaj al acestui tip de încălțăminte este că scot în evidență linia fină a piciorului, deși nu înalță silueta.

Poartă blugi cu balerini accesorizati deosebit. Urmează sa mergi la prima intalnire cu băiatul visurilor tale. Trebuie să-ți alegi ținuta, ceea ce e destul de delicat. Nu vrei să pară că te-ai pregătit prea mult, însă vrei ca el să te placă și să remarce bunul tău gust vestimentar. O ținută cu care nu poți da greș într-o astfel de situație unește două elemente care se completează reciproc: blugii, care sunt un element vestimentar relativ simplu, sunt scoși din anonimat de o pereche de balerini la preț avantajos cu un model deosebit. Există atât de multe modele frumoase care îți flatează ținuta pe Modlet.ro, încât vei ajunge să te îndrăgostești de ei și să te întrebi de ce nu i-ai încercat până acum.

Balerini cu pantaloni din piele. Aștepți cu nerăbdare să mergi la un concert. Vrei să te îmbraci cool, să ieși în evidentă, insă știi că vei dansa foarte mult și nu vrei să ratezi distracția pentru că te dor picioarele. Pantalonii de piele nu sunt ușor de purtat, depinde însă cum ii accesorizezi. Poți alege, de exemplu, o pereche de balerini în nuanțe puternice, care să încingă atmosfera atunci cand vei începe să dansezi. Dacă iei în partea de sus o bluză simplă, te vei asigura că tot accentul cade pe picioarele tale.





Atunci când te simți jucăușă, alege balerini cu un imprimeu deosebit. Să zicem că te decizi într-o zi să te plimbi pe faleză. Alegi o rochie albă de in, iar în picioare iei o pereche de balerini cu buline. La gât îți pui o eșarfă din același imprimeu. Vei avea un look romantic, nu foarte studiat, dar care va întoarce cu siguranță priviri admirative. Poate nu vrei să porți eșarfa la gât, caz în care poți să o folosești pe post de accesoriu pentru păr, ceea ce va da un plus de eleganță ținutei.

Balerinii sunt o piesă vestimentară care nu trebuie să lipsească din garderoba ta. Indiferent că îi alegi cu vârf rotund sau ascuțit, decupați sau închiși, cu funde, buline sau alt imprimeu, aceștia sunt ușor de accesorizat și de purtat. Important este să ai imaginație și să găsești cele mai bune variante de a te pune în evidență.

Sursă foto: Negativespace.com