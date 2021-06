Constantin Radulescu mai are inca timp sa spele obrazul Consiliului Judetean Valcea! Cazurile Popescu-Amarazeanu si Stanca-proxenetul!

Indiscutabil Constantin Radulescu este un politician de buna credinta si cu multa charisma. Omul munceste de dimineata pana seara, la birou si in teren. Este cel mai competent presedinte din istoria Consiliului Judetean Valcea! Nimeni nu-i pune la indoiala meritele in domeniul atragerii fondurilor europene! Sute de milioane de euro, investite in infrastructura judetului. Cu-adevarat s-a schimbat in bine fata judetului, care are sanse reale sa devina cel mai frumos din Romania! In aceste conditii, nu intelegem de ce Constantin Radulescu accepta cele doua situatii mizerabile din interiorul institutiei pe care o pastoreste:

Sefa de la Fonduri Europene (CJ), Andreea Popescu, se afla in conflict clar de interese, avand in vedere ca este iubita (amanta?!) lui Mircea Amarazeanu, patronul de la firma de constructii SC Civil Speed SRL, care a obtinut zeci de milioane de euro tocmai de la CJ Valcea. Revoltator este faptul ca Andreea Popescu i-a semnat aceste contracte iubitului sau. Edificator este acest articol Nu vrem sa credem ca, intr-un fel sau altul, ar exista o legatura necurata intre Popescu, Amarazeanu si conducerea CJ! A trecut mai mult de o luna de la MEGASCANDALUL inregistrarii audio i ncendiara cu managerul Spitalului de Psihiatrie din Dragoesti, judetul Valcea (din subordinea CJ), medicul Edward Stanca! Limbajul managerului Stanca este incalificabil, suburban si, de ce sa nu o spunem, de-a dreptul mizerabil! Individul care conduce de 16 ani spitalul de psihiatrie are comportament grobian, de derbedeu, adresandu-i injurii si amenintari greu de reprodus unei angajate a unitatii medicale! Atunci administratorul judetului a spus ca s-a demarat o ancheta disciplinara si ca Stanca a fost suspendat din functie! A trecut mai mult de o luna si cazul merge spre o batista pusa pe tambal! Se incearca MUSAMALIZAREA?! De ce nu ia atitudine presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu?! I-ar fi convenit, daca avea copii, sa i se vorbeasca asa?!

Imaginea Consiliului Judetean Valcea este clar patata, iar Constantin Radulescu mai are inca timp sa spele obrazul institutiei! De ce se prefera tacerea? Uneori tacerea este acuzatoare! Indiferent cati catelusi ar adopta seful CJ, aratandu-si sensibilitatea sufleteasca, si cati kilometri de drumuri ar asfalta, la un moment dat va trebui sa rezolve barbateste cele doua probleme! Chiar nu-i spune aceste lucruri, de minim bun simt, niciunul dintre cei 24 de consilieri?! Inseamna ca incaseaza banii publici degeaba!

Tiberiu Pirnau