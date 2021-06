Constantin Radulescu: Drumul județean DJ 703 P Racovița-Titești va fi reabilitat

Astăzi, 29 iunie 2021, am dat ordinul de începere a lucrărilor pentru refacerea drumului județean DJ 703 P Racovița-Titești.

Drumul a fost grav afectat de o alunecare de teren, în anul 2018, pe raza comunei Titești, iar pentru înlăturarea efectelor acesteia am solicitat și am obținut finanțare din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în același an.

Investim aici cca 450.000 lei în lucrări ce presupun refacerea sistemului rutier, asigurarea scurgerii apelor, precum și consolidarea zonei, prin construcția și montarea de parapeți de siguranță.

Constantin Radulescu, presedinte CJ Valcea