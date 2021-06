Consilierul liberal Grigore Craciunescu forteaza un PUZ personal ILEGAL pentru zona Dovali a Ramnicului

Ipocrizie fara margini la liberalii valceni! Consilierii locali PNL de la Ramnicu Valcea urla ca din gura de sarpe ca nu mai vor sa voteze niciun PUZ, blocand efectiv dezvoltarea orasului si anuland sansa ramnicenilor sa cumpere apartamente ieftine! Viceprimarul liberal Virgil Pirvulescu este cel mai vehement in acest sens, inventand argumente puerile abracadabrante. In spatele acestui blocaj se afla, dupa cum sustin surse din interiorul PNL, chiar deputatul Cristian Buican, presedintele Organizatiei Valcea. Pentru ca asa vor muschii lui de mare bos (cu un s!). In acest timp, consilierul local PNL si etern sef de sedinta, cel mai guraliv ipochimen galben, Grigore Craciunescu, vine prin intermediul firmei lui SC Nordic SRL cu un nou PUZ pentru zona Dovali a municipiului!

Alo, Pirvulescu, Buican, nino-nino – pai ce faceti baietasi, una vorbiti, alta fumati?! Una peste alta, PUZ-ul lui Craciunescu este si cam ilegal si abuziv, iar zeci de proprietari din zona sunt impotriva acestuia dupa cum am aflat de la Departamentul Urbanism al Primariei Ramnicu Valcea! Suntem foarte curiosi ce va hotari Comisia Tehnica de Amenajare si Urbanism din cadrul Primariei Ramnicu Valcea! Tinem aproape de subiect!

Tiberiu Pirnau