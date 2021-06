Ce poti face ca fumator in spatiile publice inchise?

Foarte multi fumatori aflati la locul de munca, in baruri si restaurante sau in mijloace de transport in comun se intreaba adesea daca este posibil sa fumeze din tigari electronice la interior? Vapingul ca solutie anti-fumat prinde avant in zilele noastre, dar tigarile electronice sunt acceptate doar in unele spatii inchis. Prin urmare, vezi mai multe aici, pe site-ul nostru, voore.ro, unde poti fuma cu o tigara electronica. In ceea ce priveste transportul public, insemnand tren, avion, autobuz, metrou, vapingul este total interzis.

Deoarece tigarile electronice sunt interzise pentru cei cu varsta sub 18 ani, tigarile electronice sunt interzise in mod logic si in locurile unde sunt minori, cum ar fi liceele si scolile. Totodata, ne intrebam daca vapingul este posibil la locul de munca. Raspunsul este nu. Tigarile electronice la locul de munca sunt interzise in spatii inchise colective. Cu toate acestea, este posibil, teoretic si cu acordul angajatorului, sa se fumeze si in spatii deschise in aer liber sau in birouri inchise individuale. Cat despre fumatul in restaurante si baruri, acestea sunt locuri deschise publicului care nu sunt limitate de interdictia de a fuma, prin urmare, fumatorii se pot bucura de ceea ce le place.

Pe de alta parte, proprietarii spatiilor respective sunt liberi sa decida daca autorizeaza sau nu utilizarea tigarilor electronice in spatiile lor. Inainte de a scoate tigari electronice intr-un bar sau un restaurant, nu uitati sa cereti permisiunea sau sa va asigurati ca fumatul este permis. Pentru a consulta mai multe detalii cu privire la aceasta situatie, vezi mai multe detalii aici, pe pagina noastra web, voore.ro, unde puteti gasi serii de articole cu privire la tigarile electronice.

Mai departe, vom discuta despre renuntarea la fumat si faptul ca aceasta poate deveni o sursa de anxietate pentru multi fumatori, daca decizia este una brusca. Pana la urma, ne intrebam cum ai putea sa reusesti sa nu mai fumezi atat de repede? In timp ce unii o fac foarte bine si cu stoicism, este mult mai complicat pentru altii, care nu pot renunta la acest obicei. Astfel, ajungem in punctul in care ne putem intreba daca putem fuma si face vaping in acelasi timp?

Se pare ca din punct de vedere stiintific, nu exista nicio contraindicatie pentru utilizarea unei combinatii a celor doua pentru a renunta treptat la fumat. Pentru fumatorii inraiti care au experimentat deja mai multe esecuri in oprirea fumatului, alternanta intre tigarile clasice si tigari electronice poate fi chiar o solutie buna. Acest lucru va permite sa testati vapingul si sa va familiarizati cu utilizarea de tigari electronice si a lichidelor specifice, pastrand in acelasi timp tigara clasica ca o rezerva, in cazul in care dorinta este prea mare. Scopul tau ar trebui sa ramana concentrat pe renuntarea la fumat, pentru ca alternarea celor doua forme de a fuma poate fi extrem de daunatoare pentru sanatatea ta si a celor din jur. Stabileste-ti obiective pana cand nu mai fumezi complet.

Principalul lucru cu oprirea fumatului este sa ai punctul de plecare si sa incepi prin a folosi tigari electronice o anumita perioada de timp. Daca dependenta de nicotina este foarte puternica, lichidele specifice cu saruri de nicotina va vor fi de mare ajutor, mai ales in primele luni. Pentru a descoperi toate produsele pentru vaping si a reusi sa nu mai fumati cu timpul, va invitam sa vizitati magazinul nostru online Voore! Vezi aici mai multe detalii despre cum poti sa adopti un stil de viata mai sanatos si, in masura in care se poate, sa renunti pas cu pas la fumat complet. Voore te sprijina si iti ofera tigari electronice de calitate, la un pret foarte bun!