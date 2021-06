Cazul politistilor valceni desfigurati in bataie in 2019: peste 6 ani de inchisoare pentru agresori. “A apasat pe tragaci, dar incarcatorul era gol” 

Cei doi politisti au fost aproape linsati in timpul interventiei din 2019 FOTO Facebook/ Europol

Unul dintre agresori a pus pistolul la cap politistului. Din fericire incarcatorul era gol

Potrivit unui comunicat din partea Europol, cei doi au fost condamnati definitiv de instantele din Romania la sase ani de inchisoare si vor trebui sa plateasca daune de peste 45.000 de euro.In 2019, doi politisti din Valcea au fost la un pas de a fi linsati de un clan de romi, dupa ce au urmarit noaptea, in trafic, o duba suspecta, pe care au incercat sa o opreasca folosind armamentul din dotare.

“Se intampla in seara zilei de 19 noiembrie 2019, cand colegii nostri, Razvan si Marius din cadrul IPJ Valcea- Posturile de Politie Ionesti si Olanu, urmareau in trafic in localitatea Calina, Comuna Prundeni, o autoutilitara in care se aflau doua persoane de etnie rroma, cunoscute cu antecedente penale. Dupa somatiile legale, colegii nostri au executat 12 focuri de arma, fara a fi inregistrate victime. Ulterior, autoutilitara a oprit in fata locuintei agresorilor, unde impreuna cu ceilalti membrii ai familiei i-au lovit cu brutalitate pe cei 2 politisti, deposedandu-i de armamentul si munitia din dotare, respectiv de 2 pistoale si 2 incarcatoare, i-au sechestrat, iar romii le-au pus pistoalele la tampla. Unul dintre agresori chiar a apasat pe tragaci, dar din fericire incarcatorul era gol, din timpul urmaririi”, a mentionat Europol potrivit ziare.com

Potrivit sursei citate, in urma conflictului, cei doi politisti s-au ales cu rani grave, insemnand traumatisme cranio-faciale, fractura piramida nazala si arcada.

“In sentinta data in apel, acestia au fost condamnati definitiv la sase ani si jumatate, pentru ultraj, lipsire de libertate si nerespectarea armelor si munitiilor, fiind pastrata decizia primei instante de judecata. Desi au primit fiecare, in total, 15 ani, pedepsele au fost contopite si a rezultat doar cate sase ani si jumatate de inchisoare, dintre care au petrecut deja, dupa gratii, aproximativ un an si jumatate in arest preventiv.

Totodata, instanta i-a obligat pe agresori sa plateasca drept daune morale colegilor nostri pentru traumele suferite: traumatisme cranio-faciale, fractura de piramida si de arcada, suma de 230.000 de lei. De asemenea, timp de cinci ani dupa ce vor iesi din inchisoare, agresorii nu au voie sa detina, sa poarte si sa foloseasca orice categorie de arme, dar nici sa comunice ori sa se apropie de cei doi politisti, de familiile sau locuintele acestora”, mai noteaza Europol.