Cătălin Stănică candidează la funcția de președinte al USR Vâlcea 

Stimați colegi, membri ai Filialei USR Vâlcea,

Mă numesc Stănică Mihai Cătălin, de profesie economist, căsătorit, tatăl a doi copii, iar prin această scrisoare am decis să vă aduc la cunoștință intenția mea de a candida pentru funcția de Președinte al Filialei USR Vâlcea, eveniment ce se va desfășura în data de 19 iunie 2021, în cadrul Conferinței Județene. În cele ce urmează, vă voi prezenta motivele care m-au determinat să fac acest pas, dar și intențiile și demersurile politice pe care le am și pe care vreau să le pun în practică.

În prezent sunt consilier local în cadrul Consiliului Local Mihaești, iar activitatea profesională o desfășor în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vâlcea (A.F.I.R.), instituție care se ocupă cu proiecte finanțate din fonduri europene. Cu ceva timp în urmă, am activat drept consilier în cadrul Primăriei Mihăești, unde am reușit să acumulez experință în domeniul administrației.

În privința activității mele politice, vreau să vă spun că a început cu ani buni în urmă, iar începând din februarie 2020 sunt membru USR și, în scurt timp, am reușit să formez o echipă competitivă la Mihăești – comună cu cei mai mulți locuitori și cu un potențial ridicat de dezvoltare din județul Vâlcea – alături de care am obținut cel mai bun rezultat la alegerile locale din județ, cu un procent de 30.52% din voturile valabil exprimate, rezultând 4 consilieri locali USR. De asemenea, USR Mihăești are cel mai mare număr de consilieri locali din județ în clasamentul pe localități, iar, în plus, trebuie să ținem cont și de faptul că este vorba de o zonă rurală și nu una urbană unde, statistic, USR-PLUS are un procent mai mare de votanți.

În lupta pentru câștigarea Consiliului Județean, în Mihăești, echipa USR a obținut aproape 600 de voturi din totalul de 8.319 de voturi din tot județul, ținând cont că există 89 UAT-uri. Dacă ne gândim și la alegerile parlamentare, USR Mihăești s-a situat în primii 10.

În privința planurilor de viitor, îmi doresc să pun în practică experiențele mele din domeniile politic și administrativ, dar cel mai important lucru e faptul că îmi doresc ca Filiala USR Vâlcea să obțină rezultate pe scena politică vâlceană și să performeze la nivel administrativ, pentru că județul nostru are nevoie de o schimbare. Vreau doar să vă spun că știu ce am de făcut din prima zi de mandat și că nu am nevoie de timp pentru acomodare.

Probabil că unii dintre voi se vor întreba ce anume m-a determinat să candidez pentru funcția de Președinte al USR Vâlcea?

Vă spun doar că USR Vâlcea are nevoie de schimbare, are nevoie de totală transparență, imaginea partidului, în rândul alegătorilor, trebuie îmbunătățită, iar rezultatul slab înregistrat pentru Consiliul Județean din 27 septembrie 2020 trebuie îmbunătățit la următoarele alegeri. Eu sunt adeptul consecvent al principiului unește și construiește, nu dezbină și cucerește.

Obictivele mele principale pe termen mediu și lung sunt:

1) Identificarea și aducerea de noi membri în cadrul partidului;

2) Extinderea filialelor USR în județ;

3) Câștigarea mandatelor de consilieri județeni în Consiliul Județean Vâlcea;

4) Reactivarea tuturor membrilor care au fost dezamagiți de conducerea actuală a USR Vâlcea.

Sunt omul care construiește, nu dezbină! Sunt omul care a dovedit că se pot obține rezultate foarte bune alături de o echipă bine sudată și care are obiective clare. Sunt omul care știe să motiveze membri și numai așa știu că putem asigura un rezultat bun la următoarele runde de alegeri. A sosit vremea faptelor!

STĂNICĂ MIHAI CĂTĂLIN – Candidat pentru funcția de președinte Filiala USR Vâlcea

e-mail: catu.catu22@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/Stanica27