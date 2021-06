AUDIO – Managerul Spitalului Dragoesti (Valcea), Edward Stanca, i-a cumparat tacerea salariatei careia i-a amenintat fiica cu mafia albaneza! Alte inregistrari audio INCREDIBILE!

Pe surse am aflat ca managerul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, din subordinea Consiliului Judetean Valcea, medicul Edward Stanca, a fost repus in functie. Intr-o inregistrare audio preluata de toata presa nationala in luna mai, managerul unității medicale înjură o asistentă, o amenință cu bătaia și cu răzbunarea mafiei. Conversația, care este mai degrabă un monolog înțesat cu injurii, a apărut în spațiul public. Administratorul public al județului Vâlcea, Adrian Mihaila, a criticat public, la vremea respectiva, limbajul folosit de medic și anunța in urma cu aproape doua luni că acesta s-a autosuspendat din funcție. Cazul este anchetat de poliție. Si Consiliul Județean Vâlcea a demarat propria ancheta, iar administratorul public a declarat ca intr-o luna (de la inceputul lunii mai!) se vor face publice rezultate controlului! Au trecut aproape doua luni si cazul a fost inchis, batista a acoperit tambalul, conform surselor noastre, iar managerul cu apucaturi de proxenet ar fi fost reinstalat in functie! La Consiliul Judetean Valcea nu exista purtator de cuvant, iar toate persoanele interpelate de Ziarul de Valcea au dat din umeri, nestiind ce sa ne spuna in legatura cu acest caz.

Disperat sa ramana pe functie, Edward Stanca a chemat-o la el pe asistenta, pe care luni de zile a terorizat-o, si a batut palma cu ea numind-o asistenta sefa. Adica i-a cumparat tacerea! Ziarul de Valcea a intrat in posesia a doua inregistrari audio in care managerul Stanca isi recunoaste abuzurile fata de asistenta de la farmacia spitalului, o roaga sa il ierte si ii ofera functia de asistent sef – AUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=6QSCBe9mHFI

Revoltator este faptul ca pe o alta inregistrare audio, asistenta terorizata de manager sustine ca acesta i-ar fi blestemat fata inaintea unei operatii: Sa dea Dumnezeu sa moara, ca am mai blestemat pe cineva si a murit… (minutul 8,47) – AUDIO

Edward Stanca: AM GRESIT, ACUM CE SA FAC? OMOARA-MA! (minutul 10,20)

https://www.youtube.com/watch?v=-d_c8MRPOPU

Asteptam reactia Consiliului Judetean Valcea in legatura cu aspectele relatate in acest articol. Cum a fost posibil ca un astfel de individ, sa ramana director in continuare la un spital din subordinea CJ?! Rezultatele controlului de la Spitalul de Psihiatrie Dragoesti TREBUIE SA FIE DATE PUBLICITATII! De asemenea, ancheta penala sa-si urmeze cursul legal!

Țineți aproape, urmeaza alte dezvăluiri incendiare despre cum au fost folositi angajatii spitalului pentru constructia unui spital privat al… managerului Stanca! Dezvaluiri incendiare despre asociați! Ancheta este in derulare!

Tiberiu Pirnau

VIDEO. Scandal cu amenințări mafiote la Spitalul de Psihiatrie Drăgoești: „Marș, jigodie! Și pe fie-ta ți-o dau la albanezi” Scandal la Spitalul de Psihiatrie Drăgoești. Foto: Captură Digi24