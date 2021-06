Antrenorul SCM Râmnicu Vâlcea, Florentin Pera, și staff-ul vor pregăti ȚSKA Moscova începând cu sezonul următor 

Clubul SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat joi faptul că, după ultimul meci din campionatul României, staff-ul dar și mai multe jucătoare vor părăsi echipa.

„Tehnicianul Florentin Pera, alături de antrenorii secunzi Goran Kurtes şi Ildiko Kerekes, au reuşit pe alocuri minuni în acest sezon competiţional, când echipa a traversat momente dificile prin prisma accidentărilor ori perioadele în care a fost pusă în genunchi de situaţia pandemică. Astazi disputam o ultima partida in acest sezon competitional, in fata echipei Rapid Bucuresti. Aceasta intalnire va fi si ultima in actuala componenta, deoarece ne vom desparti de mai multe sportive, dar si de tehnicianul Florentin Pera“, a anunţat clubul vâlcean pe Facebook.

Antrenorul Florentin Pera și staff-ul vor pregăti ȚSKA Moscova începând cu sezonul următor.

SCM Râmnicu Vâlcea a terminat sezonul actual în campionatul României pe poziția a treia și a fost eliminată în optimile Ligii Campionilor de CSM București.