Adrian Mihaila, administratorul public al judetului Valcea, l-a repus in functia de director al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti pe derbedeul cu apucaturi de proxenet, Edward Stanca. RUSINE! 

Pe surse am aflat ca managerul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, din subordinea Consiliului Judetean Valcea, medicul Edward Stanca, a fost repus in functie. Intr-o inregistrare audio preluata de toata presa nationala in luna mai, managerul unității medicale înjură o asistentă, o amenință cu bătaia și cu răzbunarea mafiei pe FETITA ACESTEIA. Conversația, care este mai degrabă un monolog înțesat cu injurii, a apărut în spațiul public. Administratorul public al județului Vâlcea, Adrian Mihaila, a criticat public, la vremea respectiva, limbajul folosit de medic și anunța in urma cu aproape doua luni că acesta s-a autosuspendat din funcție. Cazul este anchetat de poliție. Si Consiliul Județean Vâlcea a demarat propria ancheta, iar administratorul public a declarat ca intr-o luna (de la inceputul lunii mai!) se vor face publice rezultate controlului! Au trecut aproape doua luni si cazul a fost inchis, batista a acoperit tambalul, conform surselor noastre, iar managerul cu apucaturi de proxenet ar fi fost reinstalat in functie! La Consiliul Judetean Valcea nu exista purtator de cuvant, iar toate persoanele interpelate de Ziarul de Valcea au dat din umeri, nestiind ce sa ne spuna in legatura cu acest caz.