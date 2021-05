Viceprimarul liberal Virgil Pirvulescu continua sa isi bata joc de dezvoltatorii imobiliari din Ramnicu Valcea! Fara niciun fel de argument legal si coerent, liberalii si useristii din CL Ramnicu Valcea nu au votat mai multe PUZ-uri (constructie blocuri in diferite zone ale orasului). Astfel, peste 500 de valceni care ar fi lucrat pe aceste santiere raman fara loc de munca si vor ingrosa randurile somerilor! De asemenea, ramnicenii vor plati mult mai mult pe apartamente, avand in vedere ca la ora actuala exista in municipiu un deficit de cateva sute de apartamente. In mod logic, daca liberalii si useristii din CL ar fi votat aceste PUZ-uri, iar blocurile s-ar fi construit – si preturile la locuinte ar fi scazut semnificativ la Ramnicu Valcea. Principalii vinovati pentru aceasta situatie sunt viceprimarul liberal Virgil Pirvulescu si presedintele PNL Valcea, deputatul Cristian Buican, cel care le-a ordonat consilierilor PNL si USR sa NU voteze PUZ-urile pentru ca asa vor muschii lui de satrap local! Votul pentru PUZ-uri este un caz evident de trafic de influență și amenintare, dovada este modul cum au votat la comisii consilierii PNL si USR (FAVORABIL) si apoi in sedinta de CL unde au votat IMPOTRIVA propriului aviz dat cu o zi inainte (vezi foto – cazul STRIGATOR LA CER al lui Ion Busca!!!). Intalnirea consilierilor cu Cristian Buican din seara de dinaintea sedintei de CL si ce le-a spus nu va fi negat de niciunul din ei – daca sunt luati la bani marunti de catre procurorii DNA. Este evident: consilierii au votat sub presiune si amenintati cu repercusiuni politice, fapt ce le-a schimbat decizia!